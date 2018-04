Formula E, prende forma il circuito: già montate le prime tribune

Prende forma il circuito dell'E-Prix. Nella notte sono state montate le tribune in via Stendhal, sul lato compreso tra viale Civiltà Romana e viale Asia. I nuovi spalti si trovano dietro il colonnato che separa l'area museale da quella congressuale ed in effetti sono stati allestiti a metà strada tra il Convention Center La Nuvola ed il vecchio Palazzo dei congressi. A ridosso di quest'ultimo, come previsto, sarà invece realizzata l'area per il pit-stop.

Al via la trasformazione dell'Eur

E' ufficialmente iniziata con l'installazione delle prime tribune la fase di montaggio. Si concluderà il 12 aprile e, per limitare i disagi, si svolgerà soltanto in orario notturno. Con l'approssimarsi dell'evento sportivo, previsto per il 14 aprile, anche la viabilità e le aree di sosta saranno progressivamente modificate. Dal 3 aprile invece sono iniziate le deviazioni per le prime linee bus. Sul piano del trasporto pubblico il ritorno alla normalità è previsto per il 22 aprile.

Il circuito

Partendo all'altezza del palazzo dell' Arte Moderna, le monoposto della Formula E viaggeranno sul rettilineo della Cristoforo Colombo fino a viale Europa. Lì dovranno svoltare verso via Asia e, passando a lato della Nuvola di Fuksas, imboccheranno viale Stendhal, dove sono appena state montate le tribune. Chi dovrà fermarsi per un pit stop, potrà farlo proseugendo alla volta del vecchio Centro Congressi: i box saranno infatti sistemati alle sue spalle. Le altre monoposto proseguiranno verso piazzale Kennedy e prendendo via dell'Industria, passeranno sotto la Cristoforo Colombo, per sbucare su viale dell'Agricoltura. Sfileranno poi davanti la sede di Eur Spa, in via Ciro il Grande e superati i porticati in travertino di viale Citta del Lavoro, torneranno, dopo una curva a gomito, al punto di partenza. Complessivamente il percorso, caratterizzato dalla presenza di ben 21 curve, misura 2,86 km.