Eur, il laghetto che doveva essere balneabile tra alghe e discoteche: il decoro dov'è?

Il laghetto dell’Eur negli ultimi anni ha avuto il pregio di catalizzare i sogni più disparati. Oltre ad essere la sede designata dell’Acquario di Roma, la cui data di apertura slitta ogni anno, è stato anche oggetto di ripetuti annunci.

UNA PALUDE MALEODORANTE - In epoca recente aveva suscitato particolari aspettative una notizia. Il laghetto, sanificato, sarebbe divenuto balneabile. Un obiettivo ambizioso che, a distanza di due anni, è naufragato nel confronto con la realtà. Oggi lo specchio d'acqua, nonostante i ripetuti interventi voluti da Eur Spa, somiglia ad una palude maleodorante. L’elemento di maggiore attrazione del quartiere, si è così trasformato in un problema. L'ennesimo in un quartiere che, nonostante gli sforzi dell'amministrazione e le segnalazioni dei residenti, continua a vivere una condizione di disagio.

NON SOLO ALGHE - “Questa mattina le alghe sono tornate ad essere le protagoniste assolute del laghetto. Hanno così rubato la scena alla manifestazione 'Lo sport in famiglia' che in questi giorni vi è stata organizzata. A tal riguardo, devo lamentare ancora una volta che tali iniziative si accompagnano spesso alla musica alta e che quest'ultima si protrae fino ed oltre la mezzanotte - sottolinea Paolo Lampariello, presidente dell'Associazione Ripartiamo dall'Eur - nulla in contrario dunque contro le singole manifestazioni, tuttavia questo tipo di convivenza non è più tollerabile. Venerdì 21 si è superata la mezzanotte" rimarca il cittadino.

IL RUOLO DEL LAGHETTO - Lo specchio d'acqua, un tempo lustro del quartiere, si sta progressivamente trasformando nel volano d'un degrado difficile da contrastare. Le fioriture dei ciliegi giapponesi, la sistemazione della passarella vandalizzata e la prossima apertura del parco delle cascate, sicuramente contribuiscono a preservarne il decoro. La partita per la salvaguardia dell'Eur è sempre aperta e, necessariamente, passa per la valorizzazione del suo prestigioso laghetto.