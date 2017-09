Laghetto dell'Eur: con la Re Boat Roma Race vince ancora una volta il riciclo

Una regata unica. La Re Boat Roma Race dimostra ancora una volta di essere un evento di grande successo. Per la scelta dei materiali con cui le imbarcazioni vengono realizzate. Per i team che vi salgono a bordo. Per i messaggi che riesce a veicolare.

Le vincitrici

L'ottava edizione se l'aggiudica la canoa di cartone e legno progettata dalla start up SEKKEI Design Sostenibile per il quotidiano Free Press METRO: E' capitanata da PAGAIE ROSA – la Onlus composta da tutte donne operate di tumore al seno. La finalità della Onlus, perfettamente dimostrata in occasione della regata, è quella di testimoniare che il tumore al seno non le ha vinte. Al contrario, la sofferenza si è trasformata in un'opportunità di coraggio, che è stata premiata con il trofeo Euroma2-Speed Re Boat.

Una regata unica

Anche altri Green Team sono stati premiati. La giuria ha infatti considerato valori come la coesione ed il coinvolgimento della squadra. Ma anche la scelta dei materiali ed il design dell'imbarcazione. Motivo per cui, anche quest'edizione, ha visto sfidarsi barche d'ogni tipo. Da quella fatta con stendini e quella realizzata con le bottiglie riciclate. E per quanto riguarda i concorrenti, un'ottantina in tutto, ci sono stati skipper vestiti da panda, che hanno sfidato elmetti da vichingo, personaggi dei Flinstones ed equipaggi travestiti da mostri o da squali.