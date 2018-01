Piove nel nido, le pareti restano bagnate per settimane: bambini costretti a rinunciare alle loro aule

Aule inagibili a causa della pioggia. Succede in via Bruno de Finetti, zona Fonte Laurentina. Qui il plesso scolastico La Sorgente ha dovuto pagare il dazio alle piogge cadute a dicembre. Da allora, i muri del nido comunale si sono riempiti di macchie d'umidità e si sono bagnati addirittura i materassi dove dormivano i piccoli alunni.

L'area ludica trasformata in dormitorio

A distanza di alcune settimane, la situazione resta emergenziale. "Non c'è soltanto una stanzetta ad essere inagibile" ha segnalato Giuseppe, un genitore. A subire le conseguenze delle piogge, è stata infatti anche l'area gioco, "ora trasformata in dormitorio". I bambini si trovano così "costretti a dormire praticamente a terra, su un materassino sottile". Un problema che perdura da prima delle vacanze natalizie.

Un primo intervento

Ad oggi la situazione non è ancora stata risolta. L'ufficio tecnico municipale ha effettuato un primo intervento prima della chiusura natalizia. I materassi che si erano bagnati con le piogge, hanno fatto in tempo ad asciugarsi. "Le pareti non ancora" fanno sapere fonti interne all'asilo nido comunale. Un primo intervento manutentivo è comunque già stato realizzato, ma non è stato risolutivo.

Pareti ancora inzuppate

"L'ufficio tecnico del Municipio è intervenuto ed abbiamo inoltrato una richiesta al dipartimento SIMU per tenere accesi i termosifoni in via straordianria anche durante le vacanze natalizie" ha spiegato Carmela Lalli, assessora alla Scuola del municipio IX. La questione non si è però risolta e "sarà necessario intervenire nuovamente, perchè occorre attendere che le pareti sia asciutte". Nel frattempo i bambini che frequentano il nido, una ventina in tutto, dovranno rinunciare alla loro area ludica. Resta quello il loro "dormitorio". Almeno finchè l'umidità non si sarà asciugata del tutto.