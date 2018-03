Strade colabrodo: da Spinaceto a Fonte Ostiense i limiti a 30km/h non bastano più

Le strade del Municipio IX, continuano a versare in condizioni pietose. Dal Torrino a Spinaceto, passando per Laurentino Fonte Ostiense e Fonte Meravigliosa, le segnalazioni dei cittadini si susseguono senza soluzione di continuità. La vastità del territorio probabilmente non aiuta, ma non può rappresentare un'adeguata attenuante. La superficie non è aumentata negli anni: il Municipio IX è sempre stato di 180mila chilometri quadrati. Lo era duranti le precedenti consiliature e tale è rimasto.

Un problema sottostimato

Il problema delle buche, evidentemente, non riguarda solo il territorio amministrato dal Municipio IX. Ma è altrettanto evidente che il fenomeno è stato ampiamento sottovalutato. A farne le spese non ci sono soltanto gli automobilisti e gli scooteristi, ma anche i tanti utenti delle linee di trasporto pubblico. Ed infatti , come si legge sul sito di Atac "per dissesto manto stradale in via di Vigna Murata direzione via Laurentina, nel tratto compreso tra via dei Corazzieri e viale Luca Gaurico le linee 702-720-765 in direzione Laurentina e la linea 772 in direzione Carucci da via di Vigna Murata deviano in via dei Corazzieri, viale Gaurico e via di Vigna Murata".

Le zone a 30 km/h

Intanto, vista l'impossibilità di vigilare su tutte le buche, la Polizia Locale ha deciso di affiggere la segnaletica di "pericolo" integrata dal pannello aggiuntivo "buche su carreggiata" con la riduzione a 30 chilometri all'ora per 23 strade (qui l'elenco completo delle arterie in tilt).

Un pericolo costante

Via Sapori è una di quelle. "Non si contano più le buche che si sono aperte in appena cinquanta metri di strada – osserva Maurizio Filipponi, del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense – qui i cartelli con i nuovi divieti ci sono, ma andare a trenta all'ora è un azzardo. Ieri sera (mercoledì ndr) c'erano tre automobilisti in via Sapori che stavano sostituendo le ruote distrutte. Se ancora non l'hanno chiusa questa strada, è solo perchè ci transitano gli autobus".

Le vie legali

Da un quartiere all'altro, i disagi non mancano. Ci sono cittadini che postano immagini delle buche sui social network. Altri che segnalano i problemi a mezzo stampa. E poi c'è chi, avendo già ricorso a questi strumenti, prova a spingersi oltre. E' il caso del Comitato di Quartiere di Vigna Murata che ha deciso di diffidare il Comune ed il Municipio ad intervenire prontamente sulla manutenzione stradale. In caso contrario "stante le innumerevoli segnalazioni effettuate" il Comitato si dichiara suo malgrado "costretto a rivolgerci all'autorità giudiziaria".