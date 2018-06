Laurentino, apre il Centro Culturale Elsa Morante: le chiavi a Biblioteche di Roma

Il Centro culturale Elsa Morante apre di cancelli. Dopo mesi d'attesa, venerdì il dipartimento Patrimonio di Roma Capitale l'ha consegnato all’Istituzione Biblioteche di Roma il Centro. Le chiavi sono state ufficialmente consegnate alla presenza dell’assessorato alla Crescita Culturale, del municipio IX e dei dipartimenti interessati.

Come riporta Biblioteche di Roma in una nota, la sindaca Virginia Raggi ha espresso "soddisfazione" per l'obiettivo raggiunto. Il vicesindaco con delega alla Crescita culturale Luca Bergamo e l’assessora al Patrimonio e alle politiche abitative Rosalba Castiglione hanno invece sottolineato "la collaborazione virtuosa degli uffici afferenti ai rispettivi assessorati che ringraziano per il lavoro svolto anche insieme al Municipio IX".

Primo appuntamento è per il prossimo 26 giugno con il “Rigoletto Opera Camion” al quale sarà possibile assistere gratuitamente. Lo spettacolo fa parte del progetto itinerante del Teatro dell'Opera di Roma che porterà nelle piazze e nei luoghi di incontro della città l’opera lirica, rendendo accessibile l’esperienza della musica da parte del pubblico, con l’interno del camion che diventerà palcoscenico.

La nuova 'Biblioteca Laurentina', che si trova all'interno del centro, verrà invece aperta con l'avvio della prossima stagione scolastica. "E' pronto anche il progetto di allestimento della sede" si legge ancora nella nota "con l’acquisto dei libri, degli arredi e delle attrezzature necessarie al funzionamento di questo polo aggregativo utile ai residenti del Laurentino e a quelli dell'intero municipio".