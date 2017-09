Laurentino: il centro Elsa Morante riapre in cancelli, ma torna a disposizione solo il giardino

L'inagibilità del centro culturale resta. Eppure per la fine del mese, all'Elsa Morante saranno organizzati quattro eventi. Com'è possibile? Il paradosso è facilmente spiegabile. "Le iniziative – chiarisce Massimo Di Gregorio, capogruppo pentastellato in Municipio IX – si svolgeranno all'aperto".

L'annuncio e poi il silenzio

Ad inizio agosto, il M5s del Municipio IX, aveva pubblicato un post in cui si annunciavano "Quattro eventi culturali a settembre". La scritta, campeggiava sopra l'immagine del "Centropolifunzionale Elsa Morante". Da allora però, non sono più trapelate informazioni relative a quest'iniziativa. I residenti ed il Consiglio di Quartiere hanno provato a mantenere accesi i riflettori sull'impianto, tornando a chiedere di metterlo a servizio del territorio. Da parte dell'amministrazione municipale invece, si è osservato un mese di silenzio.

Forza Italia accusa la maggioranza

"Il M5s continua a fare falsa propaganda sulla cultura, come su altri temi, con dichiarazioni sui social media e sulle pagine istituzionali – dichiara il capogruppo di Forza Italia Piero Cucunato - lo fa pubblicizzando eventi ed iniziative che non sono mai stati fatte, nè ad oggi sono state previste. Il centro Elsa Morante – fa presente Cucunato – è infatti ancora chiuso per inagibilità". In relazione ai quattro citati appuntamenti, il capogruppo di Forza Italia sottolinea che "gli uffici competenti non ne sanno nulla".

L'intenzione di rilanciare i centri culturali

Il 6 agosto, in effetti, sulla pagina facebook del M5s erano stati annunciati gli "eventi-spettacolo". Un' "occasione di festa ed incontro per i cittadini del Municipio" che, nelle intenzioni degli organizzatori "saranno anche l’occasione per poter scambiare idee ed opinioni sui vari progetti che vorremmo realizzare". D'altra parte, i pentastellati dichiarano nel post che riusciranno ad attuare le loro linee programmatiche, laddove fanno riferimento al fatto di "rendere fruibili i centri polifunzionali del municipio attraverso la promozione di attività culturali o artistiche" in modo che i cittadini abbiano "spazi di aggregazione e integrazione in cui possano vivere, convivere e crescere con il territorio e con gli altri". In che modo non è ancora chiaro. Ma gli appuntamenti sono confermati.

Impegno confermato

"Ci stiamo lavorando in queste ore – spiega il Capogruppo municipale Pentastellato – c'è stato uno slittamento perchè abbiamo deciso di organizzare tutto all'aperto e le cattive condizioni metereologiche, questo mese non ci hanno aiutato. E' comunque tutto confermato ed entro la fine di settembre si svolgeranno queste iniziative di cui, a stretto giro, comunicheremo il calendario".