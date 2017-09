Laurentino, il futuro del centro culturale Elsa Morante è targato Biblioteche di Roma

Chiarito il mistero. Il futuro del centro culturale del Laurentino, è stato svelato. Sarà gestito da Biblioteche di Roma. Le intenzioni dell'amministrazione pentastellata sono state messe nero su bianco. E' dunque questa “la soluzione duratura a cui stiamo lavorando” della quale il presidente municipale D’Innocenti aveva recentemente fatto cenno.

Il passaggio di consegne

La notizia è trapelata nel corso di una seduta di commissione municipale che si è svolta venerdì 8 settembre. “Dalla Commissione è emerso, con Memoria di Giunta del Comune di Roma, che dal 30 giugno di quest’anno il Centro Culturale è passato dal Municipio 9 al Comune di Roma”. E questa è la prima notizia. Un passaggio di consegne che era nell’aria, stante la palese difficoltà dell’ente di prossimità nel mantenere aperta la struttura. “Nella stessa Memoria di Giunta – fa sapere il Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense – è stata espressa le volontà di affidare in gestione il Centro Culturale a Biblioteche per Roma che dovrà presentare entro il 31 ottobre un progetto”.

Le critiche e le perplessità dei cittadini

Non tutte le strutture saranno perlò gestite dal Roma Capitale. Il teatro infatti, chiuso ormai da almeno un paio d'anni, " verrà gestito dal Municipio e da altri soggetti - spiega il CdQ, che ha partecipato alla Commissione - ed in tal senso si sta pensando all’Università Roma TRE (filosofia e DAMS) ed a Teatri di Roma”. Difficile a questo punto valutare quale ruolo sarà riservato alle realtà associative ed allo stesso Consiglio di Quartiere. "Per quanto ci riguarda - dichiara Filipponi del direttivo del CdQ - abbiamo espresso il nostro disappunto per il trasferimento del Centro al Comune di Rom. Per questo abbiamo ricordato al Presidente della commissione Cultura ed ai Consiglieri presenti che l' Elsa Morante è stato realizzato con i fondi del Piano Recupero Urbano del Laurentino. Soldi stanziati per arricchire l'offerta culturale di un territorio disagiato". Per quanto riguarda invece l'auspicata gestione dei due padiglioni "abbiamo espresso perplessità sull’affidamento a Biblioteche per Roma dei due padiglioni, non nel merito che condividiamo, ma sulla necessità che di tali padiglioni data l’opportunità di utilizzo anche ad altri cittadini o associazioni del quartiere".

Risolvere i problemi tecnici

C'è un'altra istanza, essenziale, che il combattivo Consiglio di Quartiere ha sottoposto all'attenzione del Municipio IX. "Abbiamo evidenziato come prioritaria la necessità di adempiere alla soluzione dei problemi tecnici che impediscono la riapertura del Centro senza la quale il Centro Culturale Elsa Morante non potrà riavviarsi". Sulla questione, a fine luglio, Sinistra Italiana aveva portato in aula Giulio Cesare una precisa istanza: la richiesta di mettere in bilancio 50mila euro. "Servivano per sanificare gli impianti di condizionamento e per ottenere la certificazione di un tecnico" aveva chiarito Gianluca Atzeni, portavoce municipale di Sinistra Italiana. Avrebbero consentito di risolvere quei problemi tecnici che hanno portato all'inutilizzo dell'impianto. "Parliamo di una cifra irrisoria, se rapportata al bilancio capitolino - aveva sottolinato i Atzeni - E' una goccia nel mare, ma soprattutto è nulla rispetto al valore simbolico che la struttura riveste per tutti il territorio municipale“. Eppure quella proposta è stata bocciata dall'assemblea di Roma Capitale. Il futuro del centro, almeno dei due padiglioni, passa quindi per il progetto che Biblioteche per Roma dovrà presentare entro il prossimo mese. Prima di Natale sarà difficile tornare a vedere i cancelli dell'Elsa Morante nuovamente aperti. Salvo sorprese.