Corridoio della mobilità, iniziano i collaudi dei filobus: si avvicina l’apertura

Da lunedì 17 giugno, sulla via Laurentina, entrano in pre-esercizio cinque mezzi della Breda Menarini. Si tratta dei filobus della linea 74 che, finalmente, vengono testati lungo il percorso che collega la stazione metropolitana Eur-Laurentina con il capolinea di Tor Pagnotta.

Il pre-esercizio

“Nel corso delle precedenti settimane, sul corridoio della mobilità, erano stati annunciati altri collaudi. “Quelli hanno riguardato l’infrastruttura. E quindi si era andata a verificare essenzialmente la tenuta della linea elettrica – fa sapere Carlo Andrea Tortorelli, blogger di Odissea Quotidiana – il 17 invece parte il test sui mezzi, si monitora la frequenza dei passaggi, il traffico che si può o meno ingenerare, i tempi semaforici. E probabilmente è utile, questa fase di pre-esercizio, anche per i filovieri che potranno avere più occasioni per calcolare i tempi di fermata e di stop”.

L'ultimo step

Durante i sette giorni che caratterizzano quest’ultimo step, i mezzi della Breda Menarini viaggeranno in sede protetta ed in quella promiscua lungo tutto il percorso della linea 74, tredici fermate per senso di marcia.“Ora inizia la simulazione dell’esercizio giornaliero. Poi i risultati saranno trasmesse alla Regione per il nulla osta. Una volta che il via libera sarà firmato – sottolinea Tortorelli–finalmente avremo in funzione quest’infrastruttura i cui lavori sono iniziati nel lontano 2011”.

Il percorso

La linea 74, l'unica filovia impegnata nel corridoio della mobilità, parte dal piazzale della stazione Eur-Laurentina e, in marcia autonoma, raggiunge piazzale Douhet dove si inserisce sotto la rete bifilare. Da lì prosegue fino ad immettersi su via Laurentina e, raggiunta la rotatoria con via di Tor Pagnotta, segue su via CArucci, scavalca il Raccordo Anulare passando sopra il ponte appositamente costruite e raggiunge via Tedone e via Brunetti, a Fonte Laurentina. Lì, dopo aver impegnato una rotatoria, torna indietro su un percorso speculare a quello descritto, fino al piazzale antistante il capolinea della metro B.