Filobus Laurentina, c'è la data: sarà in funzione a settembre 2018

Tempi certi. Per l’ultimazione del cavalcavia, per la realizzazione della rotatoria e per quella del sottopasso di via Laurentina, finalmente si hanno delle indicazioni chiare. Il filobus non entrerà in funzione prima di un anno e mezzo. Durante l’attesa commissione Mobilità del Comune, Roma Metropolitane ha aggiornato i consiglieri capitolini, sul destino del corridoio Laurentina-Tor Pagnotta.

TEMPISTICA ED ELETTRIFICAZIONE - "Roma metropolitane ha comunicato delle date certe di fine lavori e di avvio del Corridoio stesso – fa sapere Alisia Mariani, portavoce capitolina del M5s - Entro giugno 2017 dovrebbe essere completata sia la rotatoria di via Laurentina con il relativo sottopasso, che il ponte sul GRA fino a Tor Pagnotta 2. Entro giugno 2018 sarà completata anche l'ultima parte del Corridoio che collegherà viale dell' Umanesimo con Metro Laurentina e sarà terminata l'elettrificazione di tutta la linea". Una novità importante, migliorativa rispetto al progetto di cui si aveva nozione. "In quel tratto era previsto che la circolazione dovesse avvenire in promiscuo con le auto – ha spiegato il presidente di Commissione Enrico Stefàno –ma commissione abbiamo dato un forte indirizzo affinché vi sia realizzata una corsia preferenziale, così da non vanificare l'intera infrastruttura"”.

MESSA IN FUNZIONE E PROLUNGAMENTO - Dunque "entro settembre 2018 – ha annunciato la consigliera pentastellata Alisia Mariani – saranno effettuati i collaudi e la messa in funzione del corridoio". Chiarita la tempistica che non è di qualche mese e neppure di un anno, come annunciato la settimana scorsa dal M5s, resta da comprendere se sarà possibile prolungare il corridoio da Tor Pagnotta fino a Trigoria. La questione è stata commentata dalla stessa consigliera del M5s, in un post su facebook. "Ad oggi non è compreso nel progetto esecutivo – ha spiegato – ci è stato comunicato che il centro Biomedico aveva in passato manifestato l'intenzione di cofinanziare lo stesso". Il progetto c’è, mancano le risorse. “Ci siamo impegnati, insieme al Municipio e al PAU, a ricontattare il Campus per capire se siano ancora disponibili”. In tal modo, il filobus consentirebbe di collegare Trigoria con la linea B della metropolitana. Un traguardo ambizioso. Per ora rimasto sulla carta. Per quanto riguarda infine il corridoio Eur- Tor de’ Cenci, il presidente di Commissione Enrico Stefàno, ha promesso un’apposita seduta in Campidoglio entro il mese di aprile.