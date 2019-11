Colombo: all'altezza di Euroma2 chiusure e restringimenti causano code. A che punto sono i lavori?

Ancora disagi sulla Cristoforo Colombo, all'altezza del centro commerciale Euroma2. Il protarsi dei lavori sulla complanare crea rallentamenti nel traffico locale. Anche perchè, alla chiusura del tratto, si accompagna la restrizione della carreggiata.

Un crocevia strategico della mobilità

La complanare della via Cristoforo Colombo, in uscita ed in entrata da Roma, è percorsa da un grande flusso di traffico veicolare che proviene dalla zona a sud di Roma. Soprattutto è utilizzata da chi vuole raggiungere la Capitale, passando per l'asse della Colombo e della via Pontina. Sono quindi numerosi gli automobilisti che, passando accanto al centro commerciale, si chiedono cosa stia accadendo.

La chiusura ed il restringimento

"Il tratto tra via Carlo Levi e via Paride Stefanini è chiuso da diversi mesi, per dei lavori che stanno eseguendo sulle condotte – ha spiegato Manuel Gagliardi, consigliere democracito del Municipio IX – il problema è che, da ottobre, è stata recintata anche una porzione di carreggiata, causando un restringimento".

Le code nelle ore di punta

I disagi per gli automobilisti che percorrono il tratto, in alcuni frangenti della giornata, diventa conseguenziale. " Il restringimento della carreggiata da una parte e dall’altra la chiusura d' un tratto, creano inevitabilmente dei riflessi sulla mobilità del quadrante, con un considerevole disagio soprattutto negli orari di punta".

Le domande sul tavolo del Municipio IX

Non è chiaro quanto, le chiusure e le deviazioni, debbano ancora durare. "Ho provveduto a prepare un'interrogazione, rivolta al presidente D'Innocenti ed agli assessori competenti. Il Municipio – ha sottolineato il consigliere democratico – deve chiarie qual è la situazione e soprattutto c'è bisogno di consoscere con quali tempi i lavori termineranno". E' una questione che si pongono molti degli automobilisti che, ogni giorno, percorrono quel tratto della Cristoforo Colombo e che, già in passato, è stato interessato da lavori di consolidamento.