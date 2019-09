Fonte Laurentina terra dei fuochi: l'incendio apre il caso. I residenti aspettano la bonifica del Comune

Quali azioni sono state intraprese per verificare i danni eventuali sulla popolazione e procedere con la bonifica dell'area? I roghi tossici a Fonte Laurentina, dopo l'articolo denuncia di RomaToday, finiscono al centro di un'interrogazione firmata dal consigliere Pd del IX municipio Alessandro Lepidini e diretta al minisindaco Dario D'Innocenti. Ma vanno oltre e aprono un caso ambientale più ampio che interessa un piccolo boccone di Agro romano.

Per dodici giorni, a partire da un primo incendio del 9 settembre, da un terreno su via Laurentina, ad angolo con via Castel di Leva, fumi tossici covanti tra cumuli di immondizia hanno appestato l'aria e creato disagi alla popolazione, nonostante il primo spegnimento delle fiamme da parte dei vigili del fuoco.

"Da lunedì, dopo la pioggia del weekend, si sono placati" spiega Maurizio Romano, del Cdq Fonte Laurentina. "Il proprietario dello spazio è stato denunciato e intimato a bonificare". Ma non basta, perché il problema inquinamento ha ben altra portata. Proprio accanto a quel fazzoletto di verde, un altro terreno "sfruttato" per l'abbandono illecito di rifiuti industriali, altamente inquinanti, rischia di ledere la salute dell'intero quadrante.

Questo però è di proprietà comunale, in corrispondenza del parco di Tor Chiesaccia, a pochi metri dal complesso scolastico di via Enzo Martinelli. Ci sono resti di toner e stampanti, pneumatici, parti di motori meccanici e cumuli di sostanze triturate. Tutti materiali facilmente infiammabili. È stato posto sotto sequestro lo scorso luglio da parte della Polizia locale. Nessuno è ancora intervenuto per la necessaria operazione di bonifica.