Corridoio della mobilità: su via Laurentina iniziati i collaudi del filobus

Collaudi avviati, con esito positivo. I filobus hanno iniziato a viaggiare sul corridoio della mobilità che collega la metro b con il quartiere di Fonte Laurentina. L'infrastruttura, dopo una gestazione durata dieci anni, è pronta. I conducenti sono stati formati. I mezzi provati su strada.

Il collaudo dei filobus

Giovedì 22 maggio "sono state effettuate le prove in linea degli impianti semaforici ed è stato testato lo sforzo delle sottostazioni elettriche – ha fatto sapere Carlo Andrea Tortorelli, blogger di Odissea Quotidiana – sono stati messi in sezione quattro filobus in fila, uno dietro l'altro, e sono stati fatti partire insieme perchè, alla partenza ,si verifica il massimo assorbimento di energia elettrica". La buona notizia è che "i filobus sono partiti senza che che si staccasse l'interruttore generale – ha chiosato Tortorell i- quindi il collaudo è stato positivo".

Gli ultimi nodi da affrontare

Ci sono ancora dei nodi da sciogliere. Nell'ultimo aggiornamento fornito dall'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale, sono stati citati due problemi. Il primo è di ordine burocratico, e riguarda l'acquisizione al Patrimonio cittadino di un tratto di strada in via di Tor Pagnotta". L'altra questione da affrontare riguarda il parcheggio selvaggio che si verifica su via Carucci.

Lavori durati 10 anni

Una volta affrontate queste due questioni non ci dovrebbero essere più inconvenienti. Il condizionale resta comunque obbligatorio. Come recentemente sottolineato dal Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense, "hanno impiegato 10 anni per fare 10 km". I cantieri sono infatti partiti nel 2009 e, da allora, si sono succedute tre differenti amministrazioni. A buon diritto, il completamento dei collaudi e la risoluzione dei due problemi elencati, dovrebbero precludere all'apertura del corridoio. Salvo imprevisti che, in questa vicenda, non sono mai mancati.