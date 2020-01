Laurentino, mai ripristinate le linee soppresse con l'arrivo del filobus: "Siamo rimasti isolati"

Isolati da scuole e servizi sanitari. Da sei mesi i residenti del Laurentino Fonte Ostiense continuano a lamentare gli stessi disagi. Sono iniziati con l'entrata in funzione del filobus. La sua attivazione, infatti, ha comportato significative modifiche ed alcuni sostanziali tagli alle linee di trasporto pubblico su gomma.

Le richieste ignorate

"Lo abbiamo segnalato nel corso delle nostre assemblee pubbliche ed anche in tutte le commissioni mobilità cui abbiamo preso parte. Purtroppo però il Municipio IX si sta mostrando sordo alle richieste delle nostra comunità" ha fatto notare Maurizio Filipponi, portavoce del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

Il mancato coinvolgimento

Uno dei quadranti più popolosi, del periferico municipio romano, da centottanta giorni fa i conti con modifiche stabilite senza nessuna forma di condivisione. Un problema, quest'ultimo, che era stato ampiamente segnalato anche prima dell'entartata in funzione del filobus. "Non abbiamo più un collegamento diretto con l'ospedale Sant'Eugenio, con lo studio medico ed i laboratori di analisi di via Cesare Pavese. Sono venuti meno anche i collegamenti con le scuole di via Morandini dove sono presenti - ha ricordato il portavoce del Consiglio di Quartiere - ben tre licei, un istituto tecnico ed un istituto professionale".

Quartieri isolati

La proposta di moficare il percorso effettuato dalla linea 772 non è stata presa in considerazione. Stesso destino per la richiesta di aumentare le corse della linea 779. "Nella commissione Mobilità che si è svolta in Municipio prima di Natale - ha sottolineato Filipponi - abbiamo ribadito l'esigenza di rivedere i cambiamenti introdotti. Laurentino e Ferratella, con queste modifiche, restano isolate".

Il cambiamento promesso

La situazione segnalata dal Consiglio di Quartiere, stride con gli annunci fatti dal Campidoglio in occasione dell'entrata in funzione del corridoio del filobus. Per l'allora assessora Meleo "Abbiamo dato ai cittadini un servizio in più per dotare Roma di infrastrutture indispensabili a migliorare il trasporto pubblico locale. Con il corridoio della mobilità siamo certi che cambierà la viabilità di un intero quadrante” aveva asserito l'assessora capitolina.

Il peggioramento

Il cambiamento in effetti c'è stato. Ma il giudizio di chi abita sulla via Ardeatina o nei quartieri sorti dopo il cimitero Laurentino, è lapidario. Ed è lo stesso di chi vive al Laurentino Fonte Ostiense. In assenza dei correttivi richiesti, era meglio il servizio offerto in precedenza.