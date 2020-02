Filobus, pronta la modifica della linea 779: ripristina il collegamento tra Laurentino e Ferratella

Il Municipio corre ai ripari. La razionalizzazione delle linee di trasporto pubblico, conseguente all’entrata in funzione del filobus sulla via Laurentina, è stata spesso criticata. A pagare le conseguenze della riorganizzazione, sono stati infatti i residenti dei quartieri che insistono in quel quadrante.

L'isolamento dei due quartieri

Gli effetti negativi di questa “razionalizzazione” erano stati immediatamente segnalati da alcuni cittadini. Il CdQ Laurentino Fonte Ostiense, per primo, ha puntato l’indice contro la cancellazione dei collegamenti del quartiere con la vicina Ferratella, dove insistono scuole superiori e servizi sanitari e soprattutto dov’è presente l’ospedale Sant’Eugenio. Per risolvere quella condizioni d’isolamento sono state proposte delle modifiche alla linea 779. La richiesta è stata rappresentata in una proposta di delibera depositata e discussa nell’apposita commissione Mobilità del Municipio IX.

Un cauto ottimismo

Dopo un’iniziale fase di stallo, apertamente criticata dai comitati interessati dalla richiesta, il documento è stato approvato. “Filobus, Siamo contenti del risultato anche se sappiamo che l’iter dalla proposta di delibera prevede ancora alcuni passaggi tecnici, amministrativi e burocratici prima di arrivare all’approvazione definitiva” ha commentato Maurizio Filipponi, portavoce del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense.

Le modifiche alla linea 779

Soddisfazione è stata espressa anche da Anselmo Di Giorgio, presidente del CdQ Ferratella. “Si è finalmente posta la prima pietra per sopperire ai disagi che la popolazione del quartiere Ferratella sta incontrando quando vuole utilizzare i mezzi di trasporto pubblico per spostarsi all’interno del municipio” ha dichiarato Di Giorgio, contento perchè con le modifiche apportate “linea 779 che potrà mettere in collegamento il nostro quartiere con il limitrofo Laurentino, con Euroma2 e con il centro dell’Eur”.

In attesa della fumata bianca

Le modifiche appena avvallate dalla commissione mobilità devono essere approvate anche in Consiglio municipale. Ottenuto il definitivo via libera dall’ente di prossimità, la proposta pasta al vaglio della Dipartimento Mobilità e di Roma Servizi per la Mobilità a cui spetta il compito di rendere concreta la trasformazione proposta dal territorio ed approvata dal Municipio. A quel punto la richiesta che i tanti utenti del servizio pubblico attendono dallo scorso luglio, ovvero dall’entrata in funzione del filobus, potrà dirsi finalmente esaudita.