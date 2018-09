Arriva il filobus, sparirà la linea 763: ignorati i cittadini e il IX municipio

L'arrivo del filobus, nel quadrante in cui passa via Laurentina, comporta sacrifici importanti. Non è bastato attendere dieci anni per veder realizzare l'opera. Ai residenti della periferia sud-ovest di Roma, viene infatti chiesto di accettare una serie di trasformazioni che andranno ad interessare il locale sistema di trasporto pubblico.

Una razionalizzazione calata dall'alto

In nome della razionalizzazione del servizio, una decina di linee subiranno dei cambiamenti e per una di loro, la linea 763, è prevista addirittura la soppressione. "Una volta che si parte si può correggere in corso d'opera" si è premurato di precisare Enrico Stefàno, durante la Commissione capitolina dedicata alla prossima apertura del Corridoio della Mobilità. "L'Agenzia della Mobilità con atac hanno fatto un ottimo lavoro che può essere migliorato ed integrato con il contributo del Municipio e dei cittadini che siamo prontissimi ad ascoltare". Cosa che finora però, in tema di razionalizzazione del trasporto pubblico, non è stato fatto.

Cittadini delusi in difesa del 763

Le proteste non hanno tardato a manifestarsi. "Siamo rimasti colpiti dall'atteggiamento remissione della Commissione nei confronti dei tecnici" ha osservato Luca Santolomazza, presidente del Comitato di Quartiere Cecchignola. La sopressione della linea 763, andrebbe a danneggiare soprattutto quel quartiere. "Usiamo quel bus per andare a fare la spesa nei supermercati disseminati lungo il suo percorso, ma anche per andare alle scuole ed agli uffici postali dell'Eur – elenca Santolamazza – penso che sia un servizio storico per il nostro quartiere che in nessun modo può essere sostituito dal filobus nè da un eventuale potenziamento del bus navetta 721", un mezzo di trasporto che attualmente attraversa Fonte Meravigliosa e che è tra quelli destinati a subire delle modifiche.

Il Municipio snobbato

La decisione di sopprimere una linea che in passato era stata difesa con i denti, ha compattato anche il Municipio IX. Tra le file dell'opposizione Alessandro Lepidini ha ricordato che "non si può pensare di operare questi interventi senza consultare prima l'ente di prossimità. Il regolamento capitolino parla chiaro– ha ricordato il consigliere democratico –ed infatti prevede sia votata un'apposita delibera in aula consiliare". Il municipio però non è stato in alcun modo coinvolto. La cittadinanza neppure.

Razionalizzazione bocciata anche dal M5s municipale

Il tema necessita un approfondimento. "Ho chiesto l'acquisizione dello studio realizzato da Roma Servizi per la Mobilità e sarà oggetto di un'apposita commissione che convocherò il 13 giugno. La linea 763 è troppo importante per quel quadrante – valuta Giulio Corrente, presidente pentastellato della commissione mobilità municipale – razionalizzare non equivale necessariamente a tagliare i km, poichè significa soprattutto ottimizzare un servizio. Ed il 763, che collega quartieri periferici procedendo 'controcorrente', rappresenta una linea strategica". In sostanza la razionalizzazione proposta da Roma Servizi per la Mobilità, soprattutto per il taglio del 763, non sembra piacere a nessuno. Quello che probabilmente il Campidoglio e Roma Servizi per la Mobilità non ricordano, è che in difesa di quella linea di trasporto, residenti e municipio già in passato si erano compattati.

In piazza per difendere il 763: il precedente

A novembre del 2016 infatti, il Comando della Cecchignola aveva deciso di preservare la sicurezza della Città Militare vietandone l'attraversamento da parte del 763. Comitati locali e consiglieri municipali avevano così fatto quadrato per chiedere di ripristinare il vecchio percorso che prevedeva il transito su viale dell'Esercito. Il risultato, dopo qualche mese, fu raggiunto. Ora, la vecchia alleanza tra cittadini ed istituzioni locali, potrebbe essere rispolverata proprio per salvaguardare la mobilità del quadrante, già messa a dura prova dall'arrivo di nuove edificazioni su via della Cecchignola. Un tema, quest'ultimo, che potrebbe pesare sulla decisione di ripensare interamente l'organizzazione del trasporto pubblico locale.