Filobus Laurentina: ecco le nuove linee. Come cambia il trasporto pubblico

Lunedì 8 luglio apre il Corridoio della Mobilità. Cinque chilometri e mezzo per senso di marcia che permetteranno, come annunciato dalla Sindaca "di dimezzare i tempi di percorrenza della periferie alla metro Eur Laurentina".

Le linee che passano nel nuovo Corridoio

Entrano in funzione tre linee filobus, accessibili anche ai passeggeri a ridotta mobilità. Si tratta della 72 (ex 722) Metro B Laurentina-Campus Biomedico-Trigoria. La 73 (ex 707) Agricoltura-Metro B Eur Palasport-Trigoria. E la nuova linea 74 Metro B Laurentina-Fonte Laurentina/via Brunetti. Quest'ultima viaggerà in modalità elettrica. Le altre due "per per permettere l'adeguamento di alcune fermate" fa sapere l'agenzia Roma Servizio per la Mobilità, "saranno gestite con bus a metano anziché con filobus".

L'apertura del Corridoio, avvia una revisione dei percorsi di altre linee e la creazione di nuovi collegamenti, che saranno gestite in quattro fasi.

Fase 1 - dall' 8 luglio

071 - Spinaceto-Tor Pagnotta2-Spinaceto: offre una nuova connessione tra il nodo di scambio di Fonte Laurentina/via Brunetti e Spinaceto, servendo la zona di Vallerano. La tratta Spinaceto-Eur viene disattivata (ma rimane servita dalle linee 705-706-708)

073 (ex linee 703-703L) - Via Strampelli-Fonte Laurentina: collega via Strampelli al nodo di scambio di Fonte Laurentina/via Brunetti, percorrendo via Laurentina e servendo la zona di Colle dei Pini. La linea 703L viene disattivata.

074 (ex linea 044) - Santa Palomba-Fonte Laurentina: collega il nodo di scambio di Fonte Laurentina/via Brunetti a Santa Palomba e alla stazione di Pomezia delle linee FL7-FL8. La tratta Fonte Laurentina-Eur è servita dalle nuove linee 73 e 74.

788 - Piazzale Agricoltura-Casale Fattoria: prolungata a largo Doppler in sostituzione delle linee 797 e 797D, per consentire il collegamento dei quartieri Fonte Laurentina e Casal Fattoria con il nodo di scambio bus/filobus

797 - Metro B Laurentina - Fonte Laurentina - Metro B Laurentina: linea disattivata e sostituita dalle nuove linee filobus 73 e 74, che raggiungono rispettivamente l' Eur e la Metro B Laurentina, e dalla linea bus 788

Fase 2 - dal 15 luglio

078 - Stazione Tor di Valle (Roma Lido) - Spinaceto: la linea cambia percorso, per servire la zona sud di Torrino e Mostacciano in sostituzione della linea 778, ed è attiva anche nei giorni festivi

723 - Metro B Laurentina - Laurentino 38 - Metro B Laurentina: mantiene invariata la connessione tra Metro B Laurentina e Laurentino 38, ma percorre viale Ignazio Silone e via Marinetti in un solo senso per rendere più veloce il collegamento con la metro B. Il collegamento tra le due parti del quartiere (viale Silone e via Marinetti) è garantito dalla linea 779

731 - Via degli Eroi di Rodi-Piazzale Dino Viola: prolungata lungo via di Trigoria fino a piazzale Dino Viola, in sostituzione della linea 795.

772 - Viale Ballarin-Metro B Eur Fermi: mantiene il collegamento tra viale Ballarin e Metro B Laurentina e raggiunge la stazione Eur Fermi transitando in viale Cesare Pavese. La tratta Laurentina-Carucci è servita dalla linea 74.

778 - Metro B Laurentina - Torrino - Metro B Laurentina: cambia percorso, raggiunge il nodo di interscambio Metro B Laurentina percorrendo via Cristoforo Colombo e viale dell’Umanesimo e consentendo anche un nuovo collegamento con l’ospedale S. Eugenio; non transita più nella zona sud di Torrino e a Mostacciano, dove viene sostituita dalle linea 078.

779 - Via Gadda-Piazzale Agricoltura: ridisegnata per collegare direttamente Laurentino 38, l'Eur, la stazione Metro B Eur Palasport e la zona commerciale e direzionale di vale dell'Oceano Pacifico. La zona di via Cesare Pavese viene servita dalla linea 772

795 - Piazza Valgrisi-Via Laurentina: diventa ad esclusivo servizio del quartiere Trigoria, non raggiunge più piazzale Dino Viola ma estende il percorso al Campus Biomedico e tutte le corse transitano da Laurentina/Libellule (zona La Torretta)

Fase 3 - dal 22 luglio

721 - Castello della Cecchignola-Metro B Laurentina: mantiene invariato il collegamento principale e veloce tra Castello della Cecchignola, Fonte Meravigliosa e Metro B Laurentina e viene potenziata nel numero di corse e nell'orario di servizio, prolungato alle 24.

762 - Fonte Meravigliosa-Piazzale Agricoltura: transita alla stazione Metro B Laurentina anche in direzione di Fonte Meravigliosa.

763 - Castello della Cecchignola-Piazzale Agricoltura: il percorso resta invariato ma dalle 21 nei giorni feriali e per l'intera giornata nei festivi, con la 763L, la linea - per la chiusura di viale dell'Esercito- limita il percorso alla tratta Eur Agricoltura-quartiere Giuliano Dalmata. La zona di Castello della Cecchignola viene comunque servita dalla linea 721

776 - Metro B Laurentina - Ebri: disattivata e sostituita dalle linee 723 e 779 all'interno del quartiere Laurentino 38 e dalla 789-789F verso via Ebri.

789 - Metro B Eur Fermi-Metro A Subaugusta: deviata in via del Casale Romagnoli in sostituzione della 776, per garantire un collegamento più rapido del quartiere Bel Poggio e del Centro Ebri con la metro B e la metro A. Nei giorni festivi la linea 789F effettua la tratta Eur Fermi-Centro Ebri.

Fase 4 - dal 29 luglio

30 Express - Piazzale Clodio-Metro B Laurentina: effettua lo stesso percorso sia nei festivi che nei feriali. La linea 130F viene quindi disattivata.

706 - Via Rotellini-Metro B Eur Fermi: il capolinea di viale America viene spostato sul piazzale della stazione Metro B Eur Fermi, per favorire l'interscambio con la metro e creare un capolinea unico delle linee dirette a Spinaceto.

777 - Piazzale Agricoltura - Beata Vergine del Carmelo: le corse scolastiche vengono disattivate perché sostituite dalle corse ordinarie della linea 778.

787 - Torrino – Metro B Magliana: l'orario di servizio viene prolungato alle 24, per consentire un interscambio migliore con la linea B della metropolitana.