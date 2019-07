Corridoio della mobilità, cittadini preoccupati per il filobus: "Poche corse e scarse informazioni"

Il conto alla rovescia è partito. Mancano infatti solo cinque giorni a quella che la Sindaca ha annunciato come "una festa". Dopo 9 anni dall'avvio dei cantieri, i filobus inizieranno a transitare sul Corridoio della mobilità creato sulla via Laurentina.

I commenti dei dipendenti ATAC

"Dimezziamo i tempi di percorrenza dalle periferie alla metro Eur Laurentina" ha sottolineato Virginia Raggi che, attraverso il proprio profilo facebook, sta pubblicando i commenti entusiastici dei conducenti ATAC."Finalmente i cittadini della zona vedranno l'opera terminata e penso che siano quasi tutti contenti che partirà il Corridoio della mobilità" ha dichiarato uno di loro, davanti le telecamera di Roma Capitale. In realtà, dai territori interessati, si levano già le prime proteste.

Le informazioni apprese casualmente

Il Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense ha però fatto notare che "ad oggi nè ATAC nè il Municipio IX hanno ritenuto opportuno consultare i cittadini del quadrante per ascoltare le proposte e le eventuali osservazioni sul percorso del filobus e degli autobus". Non solo. Il Comitato di Quartiere lamenta anche il fatto di aver appreso "casualmente"le informazioni "sui nuovi percorsi degli autobus e dei filobus" e solo dal blog "Odissea Quotidiana". Ma le critiche non arrivano solo dall'ex Laurentino 38.

Una frequenza insufficiente

Anche a Fonte Laurentina, dove si attesta il capolinea dell'unica linea di filobus (74) che lunedì 8 luglio verrà attiviata in modalità elettrica, sono state espresse delle rimostranze. "Le corse attualmente previste prevedono un passaggio ogni 12 minuti. Per noi - lamenta Domenico Foffo, presidente del Comitato di Quartiere di Fonte Laurentina - è del tutto insufficiente perchè al capolinea di via Conversi scendono i passeggeri dello 044, la linea che arriva dalla zona dell'Ardeatina e la linea 703, che viene utilizzata dai residenti che abitano le cosiddette cinque colline di via Laurentina". E non si tratta dei soli utenti che, potrebbero raggiungere Fonte Laurentina, con l'intenzione di prendere il Corridoio della Mobilità.

L'assenza di parcheggi di scambio

"Molti cittadini potrebbero pensare di arrivare in via Conversi con la propria auto, lasciandola qui, prima di prendere il filobus diretto alla Metro B – sottolinea il presidente del Comitato di Quartiere – il problema è che qui non sono stati realizzati parcheggi di scambio. Gli unici posteggi esistenti sono quelli realizzati con l'urbanizzazione di Tor Pagnotta 2, ma sono utilizzati dai residenti e da quanti accompagnano i figli a scuola".

Le rassicurazioni

Da Fonte Laurentina, viene quindi chiesto di aumentare le corse del filobus, "passando da una ogni 12 minuti ad una ogni 7" sottolinea Foffo. "Non credo sarà un problema aumentare le corse perchè, nel deposito di Tor Pagnotta, ci sono una ventina di mezzi a disposizione – fa sapere Carlo Andrea Tortorelli, blogger di Odissea Quotidiana – quindi è qualcosa che si può sistemare in un secondo memento perchè se è vero che è stato simulato un piano di trasporto, poi quest'ultimo si deve comunque rapportare alla realtà. Ma penso non ci saranno difficoltà correggere il tiro in corso d'opera". E' una buona notizia. Anche se, come già sottolineato da qualche residente, è singolare che le informazioni siano diffuse più da un blogger, per quanto esperto di mobilità sostenibile, che dagli uffici preposti di Roma Capitale.