Trigoria: Florenzi e Santon visitano i pazienti del Policlinico Universitario

Ai pazienti del Policlinico universitario di Trigoria, il Natale ha già portato un dono particolare. Lunedì 25 novembre, nei reparti dell’ospedale che fanno parte del Campus Bio-Medico, si sono presentati Alessandro Florenzi e Davide Santon.

L'impegno della Fondazione Roma Cares

Nell’ambito delle iniziative condotte dalla Fondazione Roma Cares, il Club giallorosso ed i suoi calciatori, stanno visitando ospedali e case famiglia del territorio. A pochi passi dal centro sportivo Fulvio Bernardini, sorge infatti il Policlinico Universitario. Ed è lì, in particolare all’interno del Day hospital e nell’Unità di Ortopedia, che i due romanisti hanno incontrato alcuni pazienti.

Il commento di Florenzi

“Oggi in una delle sale abbiamo incontrato due signori, uno che tifava Lazio e l’altro Napoli: entrambi hanno gradito la nostra visita salutandoci con un grande sorriso – ha ricordato Alessandro Florenzi, l'attuale capitano giallorosso - ecco, io credo che quando si vuole portare un sorriso come abbiamo fatto noi non c’è fede calcistica che tenga. Per questo speriamo di fare sempre più spesso queste visite per regalare un sorriso a chi sta meno bene”.

Una giornata da ricordare

Soddisfazione per la visita è stata espressa anche Paolo Sormani, direttore generale del Policlinico Universitario. “Oggi è una giornata particolarmente felice per il nostro policlinico universitario. I giocatori hanno portato gioia, coraggio, entusiasmo ai nostri pazienti. Questa visita – ha sottolineato il D.G. -rappresenta un rafforzamento della partnership che abbiamo avviato dall’estate scorsa con la Roma: siamo particolarmente contenti di collaborare con la società calcistica capitolina con una serie di attività che spaziano dal fronte assistenziale a quello della ricerca”.

Una visita prenatalizia

Alessandro Florenzi e Davide Santon si sono presentati in compagnia della mascotte giallorossa Romolo. Hanno firmato autografi, scattato foto con pazienti e con il personale della struttura, e donato alcuni gadget in vista del prossimo Natale.