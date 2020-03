I mercati rionali ai tempi del Coronavirus: a Fonte Meravigliosa consegne a domicilio

Tante richieste, come non se ne sono mai ricevute. La proposta degli operatori del mercato rionale Vigna Murata di portare generi alimentari anche nei quartieri limitrofi, è stata un successo. Le telefonate dei clienti che sono impossibilitati ad uscire per fare la spesa, si sono moltiplicate.

Il successo dell'iniziativa

“Il servizio di consegna a domicilio c’è sempre stato – ha spiegato Roberto Passeri, titolare di un banco di ortofrutta – eppure mai come in questo momento ci sono state tante richieste. Da questa mattina non riesco a staccarmi dal telefono. A noi chiedono soprattutto frutta che contiene vitamina C, come arance, kiwi, mandarini. Ma anche tanta verdura”.

Il territorio coperto dal servizio

Il Comitato di Quartiere, nella serata dell’11 marzo, ha pubblicato i nominativi ed i contatti telefonici degli operatori che hanno dichiarato la propria disponibilità ad erogare il prezioso servizio. "Il mercato rionale Vigna Murata con i suoi box è disponibile a garantire la spesa a domicilio – si legge nell’annuncio diramato dal CdQ sui propri canali social – per i più anziani, per le persone sole e per quelle in difficoltà, sia di Fonte Meravigliosa e Prato Smeraldo che dei quartieri limitrofi quali Giuliano Dalmata /Colle di Mezzo, Cecchignola, Millevoi, Fonte Laurentina, Castel di Leva, Casal Fattoria e Falcognana”.

I nuovi clienti

Il successo dell’iniziativa è confermato dagli stessi operatori. “Personalmente ho ricevuto richieste da Fonte Laurentina ed anche da Via Ignazio Silone. Non credo fossero clienti abituali, ma ci andremo lo stesso. Tra l’altro – ha osservato Roberto Passeri – da sabato ho la sensazione che le persone siano aumentate. Forse perché temono il contagio nei supermercati o magari perché, semplicemente, vogliono evitare le file”.

Il contributo del Comitato di Quartiere

“Anche la Farmacia sta effettuando lo stesso servizio di consegna - ha fatto sapere Carla Canale, presidente del CDQ Vigna Murata. Per quanto rigaurda il mercato, abbiamo capito che c'erano tante persone nel territorio che avevano bisogno di ricevere generi di prima necessità direttamente a domicilio. Ed abbiamo intuito che quest'esigenza era comune non soltanto a chi abita nel nostro quartiere. Per questo - ha spiegato Carla Canale - siamo andati a parlare con gli operatori del mercato, abbiamo raccolto le loro disponibilità e pubblicato i relativi contatti telefonici. Siamo contenti che l'iniziativa stia procedendo bene. Evidentemente se ne avvertiva il bisogno”.