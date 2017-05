La Laurentina non è più un cantiere: inaugurati 8 chilometri tra Roma e Pomezia

Dopo 10 anni di cantieri la Laurentina torna una strada normale. E' stato inaugurato sabato pomeriggio il tratto di strada compreso tra il chilometro 14 e il chilometro 22,2. Un cantiere durato dieci anni, che negli ultimi sei mesi ha subito un accelerata con i vertici dell’amministrazione della Città metropolitana di Roma e gli uffici tecnici all’opera per superare ogni vincolo preesistente e far ripartire i lavori, finiti entro il termine previsto.



Messo in sicurezza il manto stradale con l'introduzione di dispositivi per una migliore illuminazione utile a separare le carreggiate in modo evidente anche di notte. Installati semafori intelligenti, in grado di registrare la velocità delle vetture, e corsie dedicate per il trasporto pubblico da Roma a Pomezia.

Il Vice Sindaco della Città Metropolitana di Roma Fabio Fucci, che ha tagliato il nastro all’apertura del nuovo tratto di strada, accompagnato dal presidente del municipio IX Dario D'Innocenti e dai comitati dei cittadini, ha dichiarato: "Per gli anni di disagi e per i molti incidenti mortali, chiedo scusa ai cittadini e alle vittime della burocrazia e della mala politica". Il riferimento di Fucci è ai 10 morti degli ultimi anni a cui si accompagnano oltre un centinaio di feriti. Continua Fucci: "Oggi dimostriamo che risolvere le criticità e discutere con il territorio, mettendo insieme tecnici, vertici politici e cittadini, può portare rapidamente risultati".

Secondo Fucci "da oggi chi percorrerà questa fondamentale arteria per Roma e per questo quadrante del territorio metropolitano, potrà contare su maggiore sicurezza, controlli intelligenti e corsie preferenziali per i mezzipubblici, a tutela anche dei residenti del luogo, con i cui comitati abbiamo dialogato continuamente in questi mesi, e che ringrazio".

Soddisfazione da parte dei comitati. Lorella Seri, presidente del comitato Cinque Colline: "Ci sono ancora delle criticità, ma quello di oggi è un traguardo che chiude un capitolo e ne apre subito un altro. Bisogna verificare se la segnaletica stradale realizzata è sicura e se impedirà altri morti e dopo bisognerà migliorare i punti bui, le entrate e la corsia preferenziale".