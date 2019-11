Incendio a Cecchignola: data alle fiamme un'auto rubata

Un'auto rubata data alle fiamme. Siamo nella zona di Giuliano Dalmata, quartiere residenziale posto fra Fonte Ostiense e la Cecchignola, nel IX Municipio Eur. Qui intorno alle 5:00 di giovedì 14 novembre alcuni residenti hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco per un incendio di una vettura.

In via Adolfo Mussaffia, piccola stradina senza uscita se non attraverso una scalinata che porta a via Canzone del Piave, i pompieri hanno quindi estinto l'incendio. Distrutta la vettura, le fiamme hanno danneggiato una seconda macchina in sosta accanto a quella data alle fiamme.

Sul posto per gli accertamenti del caso sono quindi intervenuti gli agenti dei commissariato Esposizione e Spinaceto di Polizia appurando poi la provenienza furtiva della vettura incendiata.