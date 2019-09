Incendio sulla Laurentina: furgone distrutto dalle fiamme

Incendio sulla via Laurentina dove un furgone ha preso fuoco mentre viaggiava in direzione fuori Roma. Le fiamme sono divampate intorno alle 17:00, all'altezza di Fonte Ostiense, distruggendo il veicolo, un Iveco Turbo Daily, nel volgere di poco tempo.

Sceso il conducente del mezzo, che non ha riportato conseguenze, sul posto sono quindi intervenutui i vigili del fuoco che hanno estinto l'incendio e gli agenti del IX Gruppo Eur della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno istituito un restringimento di carreggiata.

Inevitabili le ripercussioni al traffico con rallentamenti sulla via Laurentina fra via Celina e via Bruno Finetti sino al termine dell'intervento dei pompieri.