Incendio al Laurentino: danni alla Polisportiva Joyce, da 20 anni ritrovo dei ragazzi del quartiere

E' stata danneggiata dalle fiamme. Stiamo parlando della Polisportiva Joyce, da 23 anni centro di riferimento per i ragazzi dell'ex Laurentino 38, i 'Ponti' di quello che oggi è diventato il quartiere di Fonte Ostiense. Centro di aggregazione con campo di calcio, tavoli da ping pong e calcio balilla, la Polisportiva Joyce ha visto la luce nel lontano 1986 grazie al lavoro di 116 persone della cooperativa Casa Lieta. Fra loro Alfredo Tonelli, per tutti "er sor Tonelli", che dalla fine degli anni '80 ha permesso a tre generazioni di ragazzi di giocare al calcio e partecipare a tornei autofinanziati anche per tenerli lontani dalle insidie che si nascondono dietro i quartieri popolosi e popolari come i "Ponti del Laurentino".

Da mercoledì 21 agosto, il sor Tonelli, dovrà ritirarsi su le maniche con la speranza di ridare vita a quella che con il passare degli anni è diventata la sua vita, la Polisportiva Joyce appunto. La struttura è infatti stata danneggiata in seguito ad un vasto incendio divampato nel pomeriggio di ieri da via Gadda. Sterpaglie in fiamme che hanno preso forza rapidamente con una cappa di fumo ad oscurare i tetti dei palazzi del quartiere che ha interessato anche l'area di via James Joyce e via Paolo Buzzi.

Domato l'incendio da protezione civile e vigili del fuoco dopo oltre un'ora di intervento, ad avere la peggio è stata appunto la Polisportiva Joyce, danneggiata dalle fiamme. Da qui i post sulle pagine facebook del quartiere con decine di messaggi a sostegno del "sor Tonelli. "Purtroppo non è rimasto più nulla del campo di calcio - si legga sotto la fote dell'area danneggiata dall'incendio -. Ora spero che le istituzioni aiutino chi ha sempre aiutato i ragazzi del Laurentino! Daje Tonelli, i ragazzi del Laurentino sono con te".