Infiltrazioni a scuola: materna chiusa per una settimana ma le famiglie sono le ultime a saperlo

La Mimosa biricchina 1 chiude a causa delle infiltrazioni. Non è la prima scuola del Municipio IX ha avere questo genere di problemi. Sempre a Fonte Laurentina, si segnalano disagi mai risolti nel nido La Sorgente. Mentre è notizia della settimana scorsa la chiusura della scuola d'infanzia di Via Sansotta, zona Decima, sempre a causa di una copiosa perdita d'acqua.

Una situazione nota

La situazione de La Mimosa biricchina 1, è nota da tempo. "Ad ottobre 2017 sono state effettuate le prime segnalazioni per i danni che stava subendo la struttura a causa di infiltrazioni e muffe – racconta un papà – a farne le spese era essenzialmente il salone della scuola". Il problema sembrava essersi risolto verso Natale, ma con l'arrivo dell'anno nuovo sono state ravvisate altre perdite. Di conseguenza i genitori sono tornati a fare le loro segnalazioni e, il 7 marzo, l'ufficio tecnico del Municipio si è recato a Fonte Laurentina per verificare lo stato dei luoghi.

Settantacinque famiglie in difficoltà

A seguito dei sopralluoghi effettuati, la scuola dell'infanzia è stata chiusa. "Siamo venuti a saperlo venerdì, leggendo un avviso pubblicato in bacheca – spiega un genitore – settantacinque bambini dovranno restare a casa dal 12 al 16 marzo. Una settimana a casa, senza il necessario preavviso". D'altra parte, come usano ricordare gli amministratori pentastellati, la sicurezza viene prima di tutto. Ed infatti, stante "l'impossibilità di procedere con gli interventi strutturali necessari mantenendo i piccoli alunni all'interno dell'edificio" si è optato per la chiusura. Una scelta che, ha chiarito Carmela Lalli, assessora alla Scuola del Municipio IX "è stata concordata al fine di tutelare i bambini e il personale che opera all'interno della scuola". Pertanto "la ripresa delle lezioni avverrà il prima possibile e molto probabilmente in una sede differente". A darne comunicazione sarà però la Direzione socio educativa del Municipio.

Altri problemi per La Sorgente

La Mimosa biricchina 1 non è stata l'unica scuola in via De Finetti ad aver subito consueguenze per le perdite d'acqua. A gennaio anche il nido La Sorgente aveva dovuto fare i conti con le infiltrazioni. Le pareti intrise d'acqua aveva portato i bambini della "classe dei medi" a trasferirsi in una sala riservata al gioco. "Quei bambini stanno ancora lì – avverte un papà – senza che da allora sia cambiato nulla". Si tratta di piccoli alunni d'età compresa tra i 12 ed i 24 mesi. Difficile che la loro condizione, sino al termine dell'anno scolastico, possa migliorare.