Laurentina “strada nuova”: asfalto rifatto e tombini puliti alla Cecchignola

Via Laurentina è “strada nuova”. Il Comune è intervenuto nel tratto tra via dei Genieri e via Celine, vicino alla città militare della Cecchignola, in entrambi i sensi di marcia.

“#StradeNuove non si ferma mai. Abbiamo riqualificato completamente l’asfalto, pulito tombini e caditoie ed eseguito un restyling della segnaletica su strada. Sono state ripristinate le condizioni di sicurezza su un tratto percorso ogni giorno da automobili e scooter per raggiungere il Grande raccordo anulare o entrare in città” – ha fatto sapere la Sindaca di Roma, Virginia Raggi, rcordando come Strade Nuove sia un programma che prevede anche un sistema di sorveglianza dello stato dell’asfalto in tempo reale e della struttura di ponti, viadotti e gallerie della città.

“La prevenzione è fondamentale per programmare con anticipo gli interventi sul territorio” – ha ribadito la prima cittadina.