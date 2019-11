Laurentino, piace l'housing sociale: "E' un'occasione di ricambio generazionale"

Appartamenti ad affitti contenuti con possibilità di riscatto. La formula dell' housing sociale decisa da Ater di Roma e Regione Lazio, investe anche il Laurentino Fonte Ostiense. Il quartiere è tra quelli inseriti nel bando di cui, il 22 novembre, verranno rese note le graduatorie.

Arriva la classe media

Gli alloggi, saranno messi a disposizione di famiglie e single con un reddito comprensivo tra i 22.697 e i 44.969 euro. "E' un'iniziativa positiva per una serie di motivi. Innanzitutto perchè la Regione, con Zingaretti e l'assessore Valeriani, torna ad investire nel mercato della casa. E l'assenza del pubblico, in questi anni, si è fatta sentire, contribuendo ad ingrandire il fenomeno dell'emergenza abitativa" ha fatto notare Manuel Gagliardi, già referente dell'associazione Inquilini Ater del Municipio IX ed attuale consigliere del PD.

Le famiglie giovani

C'è un altro aspetto per cui, l'investimento di Ater e della Regione, viene salutato con soddisfazione. "Con questa operazione arrivano famiglie giovani, visto che nell'attribuzione del punteggio in graduatoria verranno favorite le coppie under 35 - ha ricordato Gagliardi - inoltre si apre il quartiere, di estrazione popolare, ad una fascia di residenti che hanno un livello socio economico tipico della classe media. In definitiva si garantisce un ricambio generazione e così si comincia ad intraprendere anche la strada d'un cambiamento a lungo atteso".

Altri alloggi nel ponte da riqualificare

Tra gli alloggi che l'azienda territoriale di edilizia residenziale ha messo a bando, non ci sono quelli relativi al quinto ponte. Lì, una volta liberata l'infrastruttura delle occupazioni abusive, verranno realizzati 42 appartamenti. "Sul quinto ponte - ha fatto sapere Andrea Napoletano, il direttore generale di Ater - stiamo andando avanti e siamo infatti nella fase di ultimazione del progetto definitivo. Ma si tratta di alloggi che si andranno ad aggiungere a quelli che, con questo bando, affitteremo a canone concordato".

Giovani di ceto medio in alloggi a rischio occupazione

Il prezzo della locazione varia, a seconda delle metrature e della zona, in una forbice che in tutta la città è compresa tra i 300 ed i 450 euro. E gli appartamenti messi a bando potranno anche essere riscattati, dopo solo tre anni. Un'operazione che ha raccolto molto successo, visto il boom di richieste pervenute all'Ater. Impossibile per ora conoscere quali saranno gli alloggi che saranno assegnati. Il riserbo, al Laurentino come negli altri quartieri, è stato motivato dalla preoccupazione che potessero venire occupati. Invece saranno destinati soprattutto a giovani famiglie di ceto medio. E questo già rappresenta una parte del cambiamento atteso.