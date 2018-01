Buche all'Eur, l'appalto non si vede: aumentano le strade con i limiti a 30 km/h

Aumentano le strade del Municipio IX soggette al limite di 30 km/h. E' il nono provvedimento preso in meno di tre settimane dal Comando di Polizia Locale IX Gruppo Eur. Le cause restano le stesse: manca l'appalto di manutenzione ed in assenza d'interventi di ripristino del manto stradale, cresce il numero di vie soggette alla nuova disciplina di traffico.

L'ennesimo provvedimento

"A seguito di numerose segnalazioni da parte dicittadini per la presenza di buche sul manto stradale in diverse strade del Municipio IX e dei mancati interventi di ripristino da parte delle ditte di manutenzione del Municipio IX a seguito della scadenza di appalto – si legge nella nuova determina dirigenziale, la numero VN 60/2018 – Considerata tuttavia l'impossibilità del Comando di Polizia Locale IX Gruppo Eur di vigilare i siti già individuati e quanti altri potranno evidenziarsi acausa delle avverse condizioni atmosferiche, a tutela della sicurezza della circolazione, nelle more di interventi risolutivi da parte degli organi competentisi procede ad adottare il presente provvedimento di prescrizione del limite di velocità a 30 Kmh e cartello aggiuntivo di pericolo per segnalare il cattivo stato della pavimentazione stradale ai conducenti dei veicoli in transito".

Le nuove strade a 30km/h

Le strade soggette al nuovo limite di velocità sono via Mentore Maggini in zona Colle di Mezzo; via dei Boccabbelli in zona Tor Pagnotta e via Paolo Buzzi in zona Laurentino Fonte Ostiense. Con l'occasione il Comando corregge anche un errore di battitura relativo ad una vecchia determina. La strada interessata dal nuovo limite è Via Pier Alessandro Paravia, nel quartiere di Fonte Meravigliosa.

La replica del M5s

Al primo provvedimento il Municipio iIX aveva replicato citando gli interventi di riparazione svolti negli ultimi mesi. Contestualmente era stato puntato il dito sugli "anni di trascurata manutenzione stradale hce hanno compromesso ormai il manto della rete viaria e in casi di pioggia forte, come si è verificato il 26 e 27 dicembre scorsi, si creano sempre nuove buche, se non voragini" aveva spiegato l'assessore ai lavori pubblici Cristina Maiolati (M5S). La scadenza del bando ed il ritardo nell'espletamento del nuovo appalto di manutenzione, stanno portando al moltiplicarsi dei limiti di velocità. Un modo per cercare di ridurre l'impatto delle buche sui mezzi privati dei cittadini.

Il prezzo pagato dai cittadini

"Gli incidenti nel nostro municipio sono sempre più frequenti, basta percorrere le strade da Mostacciano al Torrino, da Vitinia a Fonte Meravigliosa, dall’Ardeatina a Trigoria, dal Laurentino al centrale quartiere – segnala il Capogruppo di Forza Italia Piero Cucunato – le strade colabrodo, sono una vera e propria miniera per i gommisti e i meccanici. I cittadini dopo aver pagato le imposte dei servizi comuni a Roma Capitale e il bollo allo Stato, non possono ripagare una seconda volta i danni ricevuti a mezzi e cose ".

La class action

"Il Il 73% delle strade del Municipio IX, secondo le rivelazioni date alle associazioni dagli uffici, andrebbero messe in sicurezza e manutenzione. Le mappe del disagio – conclude il Capogruppo Cucunato – in questi giorni sono al vaglio e oggetto di verifiche da parte di Polizia Municipale e dei tecnici. In un mese abbiamo assistito a numerose determine, oggetto di strade pericolose da chiudere o monitorare quotidianamente del nostro territorio per assenza di manutenzione. Per questo abbiamo richiesto un piano d’intervento urgente, oltre a proporre una richiesta di Classaction per il risarcimento di chi ha avuto danni".