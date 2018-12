Laurentino, scuole al freddo: nel pomeriggio i termosifoni restano spenti

L'inverno ha bussato alla porta con almeno una settimana d'anticipo. Le temperature si sono irrigidite eppure alcune scuole, nel Municipio IX, restano con i termosifoni spenti nel pomeriggio.

Al freddo durante le attività extrascolastiche

"Il problema c'è, perchè fino alle 18 si svolgono le attività extrascolastiche – racconta Francesca Noto, insegnante alla scuola Gramsci del Laurentino – ci sono alunni che restano per fare pittura, teatro, sport, eppure i termosifoni si spengono verso le 12.30". Il pomeriggio quindi le classi restano al freddo. E non solo nella scuola primaria dedicata al politico ed intellettuale comunista.

L'istituto comprensivo Domenico Bernardini

" Può sembrare incredibile ma nell'orario pomeridiano un intero istituto comprensivo, il Domenico Bernardini , è al freddo quando invece, come stabilito, l' accensione degli impianti di riscaldamento dovrebbe essere assicurata fino alle ore 16.00" denuncia Alessandro Lepidini, consigliere democratico al Municipio IX. Sulla questione è stata presentata anche un'interrogazione al presidente ed all'assessorato competente.

Le scuole coinvolte

"È una situazione grave perché espone ai rigori dell'inverno gli studenti, più piccoli compresi, nel completo disinteresse del Municipio" sostiene Lepidini. A fare la spese di questa condizioni sono gli alunni della scuola elementare Gramsci di via Laurentina e delle scuole Tagliacozzo e Sarro di via Comisso. Due elementari ed una media.

L'interrogazione presentata in Municipio

Al presidente ed all'assessorato, con l'interrogazione depositata in Municipio, si chiede se siano a conoscenza di analoghe siatuazoni nelle scuole del territorio. "Questa situazione purtroppo non sembra la sola – avverte il consigliere Lepidini – ho appena ricevuto segnalazioni di mancato funzionamento degli impianti anche per la scuola dell’Infanzia 'il Risveglio del Biancospino' in via Siliani sempre al Laurentino".

L'auspicio per il nuovo anno

Non c'è solo il problema delle scuole che, nel pomeriggio, restano senza riscaldamento. Nel 2017 diversi istituti romani, anche nel territorio del Municipio IX, riaprirono i cancelli dopo le vacanze natalizie con le classi gelide. L'operazione "scuole calde" annunciata dal Campidoglio, nel 2017 si rivelò infatti un flop. L'auspicio è che con il nuovo anno, i termosifoni vengano tutti attivati regolarmente. E quindi è necessario controllare il loro effettivo funzionamento.