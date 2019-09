Filobus Laurentina, modifiche a quattro linee bus. Tutti i dettagli

Nuova fase di revisione della rete dei bus in seguito all’apertura del corridoio della mobilità Eur-Laurentina Tor Pagnotta. Da lunedì 30 settembre alcune linee della zona sud della città cambieranno percorso per migliorare la corrispondenza con il filobus 74 ed i bus che collegano Spinaceto all'Eur e alla linea B della metropolitana. Le modifiche interesseranno quattro linee: 071, 073, 074 e 795.



La linea 071 effettuerà capolinea in via Alfredo Capelli anziché in viale dei Caduti nella Guerra di Liberazione, nei pressi del capolinea della linea filobus 74. I bus effettueranno anche una fermata in via Rita Brunetti, a fianco del capolinea del filobus 74. Per migliorare la corrispondenza con le linee che collegano Spinaceto all'Eur e alla metro B, da viale Caduti per la Resistenza gli autobus svolteranno a sinistra, percorreranno via degli Eroi di Cefalonia e riprenderanno viale dei Caduti per la Resistenza.



Le linee 073 e 074 transiteranno in via Rita Brunetti, a fianco del capolinea filobus 74, solo in direzione di via Alfredo Capelli.



La linea 795 sarà trasformata da circolare (con capolinea in piazza Vincenzo Valgrisi) a collegamento con due capolinea in piazza Vincenzo Valgrisi e in via Antonino Giuffrè.

La novità è stata rilanciata su facebook anche dalla sindaca Virginia Raggi. "Abbiamo accolto le proposte degli utenti per migliorare i collegamenti nell'area dopo il riordino della rete già avvenuto con l'apertura del nuovo Corridoio per i filobus - dice la sindaca in un post su facebook -. L'intervento prevede lo spostamento di un capolinea, la deviazione di altre due linee e l'estensione oraria delle linee 073 e 074. In totale sono 4 i collegamenti rivisti e migliorati in base alle esigenze dei territori".

"Inoltre, dal 16 settembre il percorso della linea 74 viene prolungato in orario scolastico da via Brunetti a Grotte d'Arcaccio per facilitare l'utilizzo degli autobus da parte degli studenti. Sono piccoli cambiamenti necessari a garantire un servizio migliore e adeguato alle esigenze di chi utilizza tutti i giorni i mezzi di trasporto pubblico e per facilitare gli scambi tra le linee", conclude Raggi.