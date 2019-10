Mercati rionali, banchi aperti il sabato sera: arriva la notte bianca del Municipio IX

Da Spinaceto a Laurentino, passando per Vigna Murata e Tor de' Cenci. I banchi di quattro mercati rionali, nella periferia del Municipio IX, resteranno aperti anche di sera. Una novità assoluta che i clienti potranno apprezzare in occasione di un paio di appuntamenti.

Notte bianca: doppio appuntamento

"Sabato 26 ottobre e sabato 9 novembre, il Municipio IX patrocina la notte bianca dei mercati – ha fatto sapere il vicepresidente del Municipio IX Roberto De Novellis – i banchi resteranno aperti con degustazioni , animazioni, musica ed iniziative in grado di intrattenere tutta la famiglia".

Il rilancio dei mercati

L'idea di aprire anche la sera, già sperimentata in altri territori, si sposa con una serie di interventi che l'amministrazione ha promesso id mettere in campo. "D'accordo con l'assessorato capitolino, vogliamo aggiornare i vecchi regolamenti dei mercati – ha dichiarato Roberto De Novellis – riteniamo infatti che un modo per migliorarne l'appeal sia quello di autorizzare anche la somministrazione di cibo e bevande al loro interno"

Obiettivo: permettere la somministrazione

Risolto il contenzioso tra le AGS ed il Campidoglio sulla gestione dei mercati, adesso si punta su un altro obiettivo: raggiungere anche target differenti rispetto a quelli degli attuali clienti. Si tratta di andare incontro alle mutate esigenze di vita delle coppie che, lavorando, tornano a casa nel tardo pomeriggio, quando di solito l'attività del mercato si è conclusa. Con le somministrazioni poi, si mira a trasformare il semplice plateatico in uno spazio d'aggregazione intergenerazionale, in linea con quanto avviene anche in altre capitali europee.

I lavori di ristrutturazione

Non ci sono però solo le notti bianche e, in prospettiva, la riscrittura dei vecchi regolamenti capitolini in materia. "Noi puntiamo anche a realizzare dei lavori infrastrutturali che, alcuni mercati, attendono da troppo tempo – ha aggiunto l'assessore municipale – il primo a beneficiarne sarà quello di Spinaceto. Stiamo già in fase di assegnazione dei lavori per il rifacimento dell'impianto di adduzione idrica". Niente più allagamenti quindi. "Sono inoltre in fase di progettazione interventi anche sulle coperture a Laurentino e Vigna Murata e sull'impianto elettrico a Tor de' Cenci. Operazioni che spero - ha aggiunto De Novellis – possano essere realizzate già nel 2020".

AGS e Municipio per il rilancio dei mercati

Il rilancio dei vecchi plateatici resta nell'agenda dell'amministrazione. Ma anche in quella delle associazioni di gestione (AGS) che hanno organizzato le notti bianche dei quattro mercati rionali. Una novità assoluta nel territorio municipale.