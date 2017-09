Trigoria, il giardino è degradato e le scuole infestate dai topi: resta chiusa la Marta Russo

Cancelli chiusi. Nell'istituto comprensivo Marta Russo è ripresa la battaglia contro i topi. A causa di nuove derattizzazioni, sono stati chiusi i plessi sia della scuola per l'infanzia, che quelli della primaria (elementari) e secondaria (medie). Fino a data da destinarsi a Trigoria le lezioni restano sospese.

Una prevenzione insufficiente

Sul sito dell'I.C. viene precisato che la momentanea chiusura - che per ora ha riguardato i giorni di venerdì 15 e lunedì 18 settembre - avviene "nonostante la derattizzazione già effettuata prima dell'avvio dell'anno scolastico". Un intervento che però non è stato sufficiente visto che, come comunicato alle famiglie il 14 settembre, è stato necessario metterne in campo un altro. Ma il problema, segnalano i genitori, rischia di non risolversi se non si operano degli interventi sul giardino circostante.

Un possibile riparo per i roditori

"La situazione delle aree adiacenti gli edifici è tale che rappresentano un sicuro riparo per aninali" spiegano i genitori preoccupati "pertanto temiamo che l'intervento di derattizzazione – senza prima bonificare queste aree – possa fallire di nuovo". Come alcune foto dimostrano, nel giardino sono presenti piante, arbusti e rampicanti che andrebbero manutenuti. Ma soprattutto sono numerose le carcasse di vecchie sedie e banchi. Questi cumuli di arredi scolastici potrebbero fornire un riparo per i roditori.

La richiesta d'intervento

Anche il CdQ Cittadini Trigoria Onlus ha espresso la propria apprensione, con una lettera inviata al minisindaco D'Innocenti, ma anche al governatore Zingaretti ed all'Ufficio Scolastico Regionale ma del Lazio. "La scuola si trova in uno stato di abbandono per via dello sporco, dell'erba alta, degli ammassi di sedie e banchi". Inoltre, fa notare il CQCTonlus "sono stati spesso i genitori a sfalciare e ripitturare gli interni, certamente con il supporto del personale scolastico e della Dirigente".

Il precedente

Anche l'avvio dell'anno scolastico del 2016, per l'Istituto Comprensivo Marta Russo, fu minato dalla presenza dei topi. Le immagini di un enorme roditore in equilibrio sullo stipite di una porta, destò molta impressione. In quella circostanza però, le derattizzazioni non riguardarono le scuole di Trigoria. Il plesso interessato era infatti quello di via Buster Keaton, nel vicino quartiere di Vallerano.

L'aggiornamento

La dirigente scolastica, attravero una circolare diffusa lunedì 18 settembre, ha fatto sapere che sono "terminate nella giornata odierna, da parte dell'Ama, le operazioni di derattizzazione". Pertanto "si comunica che nel pomeriggio di oggi (18 settembre ndr) e nella mattinata di domani, saranno effettuate ulteriori pulizie straordinarie per consentire la regolare ripresa delle attività didattiche a partire dalla giornata di mercoledì 20 settembre 2017.