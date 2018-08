Riprendono le pulizie meccanizzate: da Prenestina al Laurentino occhio ai parcheggi

Non si fermano ad agosto le pulizie stradali che Ama realizza con mezzi meccanici. Dalla sera del 5 agosto infatti, riprendono le operazioni di spazzamento "protetto" e quindi, per i romani rimasti in città, diventa importante verificare dov'è stata lasciata la propria auto.

Pulizie meccanizzate in via Laurentina e in via Aurelia

Dal 5 e fino al 9 agosto, le operazioni di pulizia maccanizzata sono previste su via Laurentina, nel tratto compreso dal Raccordo Anulare a via Cristoforo Colombo. Dal 12 al 17 agosti invece, è la volta di via Aurelia dal GRA a piazza Irnerio. Contestualmente saranno pulite anche le principali piazze e strade connesse alla consolare. Tra queste circonvallazione Aurelia, via Gregorio VII e via Baldo degli Ubaldi.

Spartitraffico via Prenestina e pulizie via Ostiense

Il Campidoglio fa sapere che dal 19 al 25 agosto, Ama si prende cura anche dello spartitraffico centrale di via Prenestina, lungo il tratto compreso tra piazzale di Porta Maggiore e viale Palmiro Togliatti, con pulizie mirate e approfondite. L'ultima tranche prevista nel mese di agosto, porta la municipalizzata ad interessarsi di via Ostiense. La strada sarà pulita, dal 27 al 31 agosto, nei tratti dalla via del Mare a piazzale Ostiense, viale Aventino e lungotevere San Paolo.

Attenzione ai parcheggi

Le operazioni si aggiungono alle consuete attività di spazzamneto programmate quotidianamente da Ama. Gli interventi prevedono quindi attività intensive di pulizia straordinaria, diserbo, lavaggio e sanificazione e si snodano in entrambi i sensi di marcia, da e verso il GRA. Gli operatori impiegati, vengono supportati, giornalmente da spazzatrici, lavastrade e veicoli a vasca. Ma attenzione: per consentire un corretto svolgimento delle operazioni, è necessaria la collaborazione dei romani. Le auto infatti non vanno lasciate in sosta negli orari d'intervento previsti e segnalati.

