Laurentino, ripulita solo la strada della rivolta: nel resto del quartiere rimangono i rifiuti

Il giorno dopo la rivolta viale Filippo Tommaso Marinetti appare irriconoscibile. La strada che nel pomeriggio di mercoledì 4 luglio era stata invasa dai rifiuti è stata ripulita. I cassonetti invece sono stati svuotati. Le proteste dei residenti hanno quindi fatto breccia. Almeno lì.

Il quartiere resta sporco

Il problema della raccolta rifiuti è invece ancora presente in tutta la sua drammaticità all'interno del quartiere. Sono molte le strade che, nella mattinata di giovedì 5 luglio, ancora si presentevano invase dei rifiuti. In questi casi non sono gettati nel mezzo della carreggiata. Giacciono infatti, da giorni, intorno ai cassonetti a loro volta debordanti.

Le strade piene di rifiuti

L'Ama, arrivata a pulire viale Filippo Tommaso Marinetti intorno alle 21 di mercoledì, non ha completato il giro nel restante quartiere. E così in molte strade del Laurentino Fonte Ostiense, come testimoniato dal Consiglio di Quartiere, la raccolta non viene effettuata da giorni. IN alcuni casi addirittura del 28 giugno. Via Francesco Sapori e via Ignazio Silone, all'altezza del sesto ponte, intorno ai cassonetti c'è un assortito campionario di buste di plastica che attendono d'essere rimosse.