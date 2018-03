Sicurezza Laurentina, al via i lavori: carreggiata ristretta per una settimana

Rallentamenti inevitabili nel tratto extra GRA di via Laurentina. Dalla sera di lunedì 12 marzo infatti, si viaggia su una sola corsia per senso di marcia. Iniziano infatti gli attesi lavori di sistemazione del manto stradale. A beneficiarne sarà il tratto compreso tra la rotatoria di Trigoria e quella di Vallerano.

Una corsia sempre libera

L'intervento è stato pianificato da Roma Città Metropolitana ed è previsto che si protragga fino alle 20 di venerdì 16 marzo. Una settimana lavorativa che si preannuncia sofferta per quanti sono abituati a percorrere la consolare. "Gli interventi – si legge in una nota diramata dal M5s del Municipio IX - riguarderanno i tratti più ammalorati delle corsie di destra nelle due direzioni di marcia, sia in uscita che in entrata a Roma, lasciando sempre percorribile la corsia di sinistra. Le operazioni di rifacimento delle strade saranno radicali garantendo la messa in sicurezza ed una durata maggiore nel tempo".

Le modifiche alla viabilità

I disagi saranno inevitabili. Oltre al restringimento della carreggiata è infatti prevista, nella di lunedì 12 Marzo e per tutta la giornata di martedì 13, la chiusura dell’incrocio tra via di Vallerano e via Laurentina. Stessa sorte tocca, ma per il giorno successivo, tocca all'incrocio tra Trigoria e via Laurentina. Invece nella notte di giovedì 15 e per tutta la giornata di venerdì 16, condizioni meteo permettendo, sarà chiusa l’uscita e l’ingresso in Via Castel di Leva da Via Laurentina. Per quanto riguarda le linee di trasporto pubblico, chiosa la nota del M5s municipale "effettueranno le deviazioni alternative disposte dalla Polizia Locale anche per il traffico locale".