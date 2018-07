Rifiuti non raccolti, al Laurentino scoppia la rivolta: residenti esasperati rovesciano cassonetti in strada

Cassonetti rovesciati e volanti della Polizia. Al Laurentino la mancata raccolta dei rifiuti scatena la rivolta dei residenti. In viale Tommaso Marinetti, all'altezza dell'incrocio con via Carlo Emilio Gadda, i sacchetti della spazzatura sono stati riversati in strada.

"La mondezza va dentro i cassonetti" si legge su uno striscione che è stato appeso dai residenti. Negli ultimi giorni la raccolta nel popoloso quartiere del Municipio IX è avvenuta in maniera discontinua. Ed a farne le spese sono stati proprio i sacchetti rimasti sul terreno dopo la mancata raccolta di questi giorni che, gli operatori di Ama, ancora non hanno ancora portato via con il secondo passaggio.

Il disservizio ha causato un disagio che ha fatto esplodere la rabbia. Da qui l'iniziativa di protesta che sta causando conseguenze anche sulla viabilità e sui trasporti. La linea 723 è così rimasta bloccata alla fermata di via Marinetti.

Qui è dal 28 giugno che l'Ama non passa a raccogliere i rifiuti - segnala Maurizio Filipponi, del Consiglio di Quartiere Laurentino Fonte Ostiense - purtroppo non vengono svuotati proprio i cassonetti. Quindi i sacchetti si accumulano a terra e nessuno provvede a rimuoverli". In attesa che Ama intervenga, i residenti protestano. E non per la prima volta visto che nei giorni scorsiè stato dato alle fiamme un cassonetto in via Sapori. I rifiuti sparsi per la strada continuano ad impedire la percorrenza di viale Marinetti in direzione via Gadda. L'altra corsia non è però stata invasa dai sacchetti pertanto, "gli automobilisti stanno facendo inversione - racconta Filipponi - ed anche l'autobus è dovuto tornare indietro". La strada resta transitabile in un solo senso di marcia.