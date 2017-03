Municipio IX, Santoro lascia. Finisce un viaggio durato 20 anni

Venti anni. Due decadi impegnate per fare politica in un territorio. Un tempo lunghissimo, se rapportato alla sua età. Andrea Santoro di anni ne ha infatti soltanto 41. Dunque la metà della sua vita l’ha trascorsa dedicandosi al suo Municipio. Quello che si accinge a salutare, dopo tanto tempo. Giovedì 30 marzo sarà infatti l’ultimo giorno da consigliere. La decisione è ormai ufficiale e l’ex Minisindaco ha scelto la propria pagina facebook, per comunicarla.

LE ORIGINI - "Proprio vent'anni fa ho iniziato la mia attività politica e istituzionale nel Municipio IX. Anzi, nella Circoscrizione XII.E ricordo ancora bene il primo giorno, nel novembre del 1997, quando ho varcato la soglia di quell'aula consiliare: credevo di entrare all'Onu, credevo di entrare nel posto più bello e importante del mondo. La verità è che davvero è cosi". Il post è lungo e molti ne restano emozionati. L'attaccamento dell'ex Presidente al suo territorio appare sincero, profondo.

UNA SCELTA DI VITA - "Molti politici che ho conosciuto in questi anni hanno considerato il Municipio una “palestra politica”. Di tutti i partiti e di tutti i movimenti. Hanno fatto esperienza per 2-3-5 anni e poi via, il grande salto. Alcuni sono riusciti, altri no - ricorda Santoro - Io ho scelto in questi anni di rimanere qui perché sentivo che avevo ancora tanto da dare. Perché un luogo, come un figlio, va accompagnato per mano. Va fatto crescere e sostenuto. E l'esperienza da Presidente del Municipio l'ho vissuta così". Una convinzione che è stata ribadita anche nel corso della sua ultima e sfortunata campagna elettorale. In quell'occasione Santoro, abbandonando lo slogan "Sarà tutta un'altra cosa", aveva optato per una sorta di confessione:"Il Municipio IX è una scelta di vita" . L'ammissione di uno stato dell'animo che, per tanto tempo, lo ha accompagnato. Le elezioni e lo tsunami del M5s non lo hanno premiato. E così è arrivato il tempo di un'altra scelta. "Poi arriva il momento dove senti l'esigenza di lasciare spazio agli altri e, come raccontavano gli U2 qualche anno fa, di 'immaginare tutto di nuovo' ”.E si arriva così alla decisione di lasciare la carica consigliere.

LA DELUSIONE - Nel lungo post di commiato, c'è spazio anche per l'autocritica. Nasce probabilmente dal sentimento di non esser riuscito a mantenere quella promessa, lanciata durante la prima campagna elettorale da Presidente. Quando veniva ribadito che sarebbe stata tutta un'altra cosa. "Io so che alcuni cittadini sono rimasti delusi da me. Pensavano e speravano che con me Presidente, in quei tre anni, le cose potevano migliorare da subito. Oggi, in queste righe posso dirlo: quella delusione è diventata la mia delusione. Non riuscire a soddisfare la comunità che rappresenti, non riuscire a ricambiare la fiducia, non riuscire a spiegare perché non riesci ad arrivare ai risultati, ha deluso me per primo. Ecco, a tutti quelli che sono rimasti delusi da me, e che poi come accade in democrazia scelgono altre soluzioni chiedo scusa. Ma vi assicuro che di più non potevo e non potevamo fare. Vi assicuro che ce l'ho e ce l'abbiamo messa tutta, ogni giorno, ogni istante. A volte ce la fai, a volte no. Ma mi hanno insegnato che devi sempre provarci. E così abbiamo fatto, sempre".

ILPASSAGGIO DI CONSEGNE - Al posto di Andrea Santoro subentra il primo dei non eletti tra le file del Partito Democratico: Manuel Gagliardi. "E' un ragazzo in gamba, che ha voglia di cambiare le cose. E so che insieme a Claudia Pappatà, Alessandro Lepidini, Patrizio Chiarappa - promette Santoro - sapranno fare un lavoro importante per il Pd municipale e per tutti i cittadini". Per i formale passaggio di consegne bisognerà attendere un paio di Consigli municipali. Per l'addio dell'ex Presidente al Municipio, l'appuntamento è invece per le ore 17,30 del 30 marzo.