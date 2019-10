Municipio IX, il personale della Multiservizi è assente: 22 scuole restano chiuse

Ventidue scuole chiuse nel Municipio IX a causa dell'assenza del personale di Roma Multiservizi. A pagare il dazio, in questo caso, sono state le famiglie dei quartieri più periferici della Capitale.

I disagi vissute dalle famiglie

In via Ardeatina, per mancanza di personale e per personale in malattia, i bambini delle scuole materne Corniolo Rosso e Corniolo Rosso 2 sono stati rimandati a casa" racconta Alessia, una residente del territorio. Criticità sono state vissute anche dalle famiglie che hanno i figli iscritti alla Padre Romualdo Formato, sempre in via Ardeatina In quel caso gli alunni della scuola elementare e media sono rimasti senza trasporto scolastico, ancora una volta per l'assenza del personale della Multiservizi.

I numeri del disservizio

I plessi che hanno vissuto dei disservizi, nel Municipio XI, sono davvero numerosi. "In tutto nel nostro territorio 22 scuole sono rimaste chiuse mentre 14 hanno funzionato ad orario ridotto e 6 sono state quelle invece in funzione a tempo pieno - ha spiegato l'assessora alla Scuola Carmela Lalli - abbiamo trasmesso nota al Dipartimento ed all' Assessore capitolino comunicando il disservizio con allegato elenco delle scuole. Abbiamo inoltre chiesto che di dare delucidazioni su come si pensa di procedere".

L'interruzione di pubblico servizio

I disservizi hanno provocato uno tsunami. Alle tante proteste dei genitori, si sono associate anche quelle dei rappresentanti dell'opposizione. "Bambini alla fermata in attesa di navette che non passano e scuole chiuse senza alcun preavviso. Sono sei anni che faccio il Consigliere in Municipio e non ricordo di aver mai assistito a qualcosa del genere – ha commentato il democratico Alessandro Lepidini - Parliamo di un'interruzione di pubblico servizio molto grave, che ha provoato enormi disagi e che va a ledere il diritto allo studio degli studenti che non hanno potuto raggiungere le scuole primarie e secondarie".

Le cause del disservizio

Le segnalazioni del disservizio hanno riguardato anche nidi comunali presenti lungo la via Laurentina. Un problema che si è verificato anche in altri territori della Capitale ma che nel vasto IX Municipio ha riguardato molte migliaia di utenti. Sulle cause del disservizio, c'è chi ha ipotizzato che dietro l'assenza di massa del personale della Roma Multiservizi, ci siano stata una protesta per il mancato pagamento dello stipendio intero da parte di Roma Capitale.