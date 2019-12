Sicurezza stradale, Fonte Laurentina resta inascoltata: “Dal Municipio IX nessun segnale”

Non c’è stato nessun miglioramento. A Fonte Laurentina, dopo il drammatico incidente che nel marzo del 2019 è costato la vita ad una donna di 49 anni, nelle strade non sono state apportate migliorie.

Le proteste

“Dal Municipio IX non arriva nessun segnale, nonostante le incessanti richieste per il posizionamento di dissuasori di velocità sulle strade dove sorgono i cinque plessi scolastici presenti a Fonte Laurentina” ha fatto sapere Ileana Pulito, presidente del Consiglio nell’Istituto comprensivo De Finetti. Non sono arrivati i dissuasori e neppure i controlli attesi negli orari d’entrata e d’uscita delle scuole.

I punti critici

I rettilinei che attraversano il quartiere, in assenza d’interventi, continuano a rappresentare un’insidia per chi abita a Fonte Laurentina. Anche il Comitato di Quartiere, insieme al Consiglio d’Istituto De Finetti, si è dato da fare per partecipare ad una raccolta firme attraverso cui sollecitare l’ente di prossimità ad effettuare gli interventi richiesti. Preoccupano anche le disposizioni degli ingressi nella scuola dell’infanzia e nella scuola media. Si trovano in via Rita Brunetti, subito dopo una curva. Ed il loro posizionamento rischia di nascondere, alla vista degli automobilisti, i genitori e gli alunni che entrano ed escono dai due plessi.

L'impegno delle scuole

“Noi continuiamo a promuovere iniziative volte a tutelare i nostri ragazzi – ha dichiarato la presidente del consiglio d’istituto – in modo che prendano coscienza dei potenziali pericoli della strada. A tal fine, a dicembre, si è tenuto un seminario sulla sicurezza stradale, dedicato al ricordo di Caterina Romeo”. Le scuole, unico esempio nel territorio insieme a Fonte Meravigliosa e Spinaceto, hanno anche avviato la sperimentazione del Pedibus. I bambini di Fonte Laurentina , in gruppo, percorrono le strade del quartiere per raggiungere le scuole di destinazione. Ma anche in questo caso si registra il ritardo dell'ente di prossimità. "Aspettiamo che il Municipio metta in sicurezza il cosiddetto percorso rosso, per consentire lo spostamento a piedi da Casal Fattoria alla scuola elementare di via Capelli". Le richieste che arrivano dal territorio sono chiare e muovono tutte nella stessa direzione: Al Municipio IX viene espressamente chiesta una maggiore presenza.