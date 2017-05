Fonte Laurentina: tutto pronto per la terza edizione di "Corri con me"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di RomaToday

Sabato 6 maggio p.v. dalle ore 8.30 alle ore 13.30, per il terzo anno consecutivo, il Parco Pontecorvo di Fonte Laurentina (Municipio IX) di Roma accoglierà la manifestazione sportiva "Corri con me". Dopo il successo riscosso nelle precedenti edizioni, l'evento, organizzato dall'Istituto Comprensivo "Via De Finetti", ha ottenuto il patrocinio del Municipio IX e della FIDAL (Federazione Italiana Atletica leggera), della FIT, Pallatamburello, Badminton, Tiro con l'arco, Padel, Bridge e Scacchi. Sabato gli alunni dell'Istituto (scuola primaria e secondaria di primo grado), i docenti, i genitori, il personale della scuola e un intero quartiere avranno la possibilità di vivere un'intera mattinata, immersi nel verde del parco, all'insegna dello sport e dei suoi valori. Il Progetto, in cui rientra "Corri con me", nasce dal bisogno di promuovere la pratica motoria, fisica e sportiva, nonché diffondere una maggiore consapevolezza e cultura del movimento tra tutta la popolazione, con particolare attenzione ai più giovani, a partire dall'ambiente scolastico, attraverso offerte sportive ed interventi formativi specifici e mirati. Obiettivo del progetto è dunque la promozione della pratica sportiva intesa come strumento di attuazione del diritto alla salute, al completo benessere fisico, psichico e sociale della persona , nonché promuovere il Fair Play. Un programma ricco di appuntamenti è stato stilato dallo staff organizzativo, coordinato dalla docente Silvia Liuzzi. Gli alunni saranno impegnati, durante le cinque ore, in diverse attività sportive come: padel, tiro con l'arco, tennis, mini volley, maratonina , badminton, pallatamburello, bridge, scacchi, arti marziali e le attività svolte con il progetto del MIUR " Sport di Classe". Al termine delle gare (previsto per le ore 12.15) si terrà la cerimonia di premiazione preceduta dai saluti della dirigente la prof.ssa Cristiana Carissimi. A fare da cornice alla cerimonia sarà lo spettacolo delle Majorettes Diamond di Pomezia. La manifestazione fa parte di un ciclo di eventi che l'Istituto ha predisposto nel PTOF (piano triennale offerta formativa). A quelli già svolti (Natale in ARTE , Convegno "In-sieme", Convegno con Generazioni Connesse), il prossimo 15 maggio ospite d'onore dell'istituto sarà la cantante Annalisa Minetti, la quale incontrerà gli alunni per parlare del valore dello sport. Il 16 maggio, a conclusione del progetto Natale in Arte, da Amatrice arriverà una delegazione di studenti per trascorrere una giornata laboratoriale con gli studenti di "Via De Finetti".