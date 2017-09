Laurentina bloccata? Tutta colpa dell'Ardeatina

Una coda lunga oltre un chilometro, dall'incrocio con via di Tor Pagnotta alla rotatoria di Trigoria. Il traffico sulla via Laurentina nelle ultime settimane si è intensificato. Lo dimostrano anche i commenti che stanno imperversando sui social network.

L'incrocio con via dell'Acqua Acetosa Ostiense

"Sono uscita da Selvotta alle 7,15 e sono arrivata al raccordo alle 8,10" commenta una cittadina sulla pagina facebook del gruppo delle Cinque Colline. "Ma cosa sta succedendo alla Laurentina? Alle 7,30 è già bloccata" segnala un altrouutente, pubblicando un post sulla stessa pagina. "In realtà il traffico c'è sempre stato fino all'incrocio col supermercato Metro – spiega Marcello, vicepresidente del Comitato di Quartiere Trigoria – il semaforo che sta su via dell'Acqua Acetosa Ostiense non è sufficiente. Occorre che i vigili scendano in strada prima, solo così può risolversi il problema".

I lavori sulla via Ardeatina

Secondo molti cittadini, la spiegazione data è soltanto parziale. Perchè è vero che il traffico all'incrocio con via dell'Acqua Acetosa Ostiense è una costante. Tuttavia risulta aggravato da quanto succede prima. "Io la mattina accompagno mio figlio a scuola e per farlo devo arrivare sull'Ardeatina – spiega Maurizio del CdQ di Fonte Laurentina – solo che ultimamente c'è stato uno smottamento che ha causato il senso di marcia alternato sulla stessa strada. Di conseguenza io, come molti altri residenti che escono la mattina dal mio stesso quartiere, con la mia auto evito di prendere l'Ardeatina e mi riverso sulla via Laurentina. E come me fanno molti altri residenti del mio stesso quartiere".

Un problema in via di soluzione

La coda si forma così ben prima del Raccordo. A questi cittadini si aggiungono quelli che arrivano dalle Cinque Colline e, soprattutto, da Trigoria. La buona notizia è che i lavori per riportare alla normalità via Ardeatina sono già incominciati. Con la riapertura del doppio senso di marcia, il problema dovrebbe risolversi. E la Laurentina sarà congestionata solo dal traffico automobilistico che normalmente la attraversa.

Il cantiere e la fine dei lavori

Intanto gli operai continuano a stare sul cantiere della via Ardeatina. A spiegare cosa si sta facendo ha provveduto con un post la neo assessora ai LLPP Margherita Gatta.

"Tutti i giorni il Dipartimento Infrastrutture interviene sulle strade a seguito di eventi improvvisi e pericolosi per metterle in sicurezza e ripristinarle. In questi giorni si sta intervenendo sulla via Ardeatina, dove si è verificato uno smottamento della scarpata che ha provocato la chiusura del relativo tratto di marciapiede ed il restringimento della strada stessa per la messa in sicurezza – ha ricordato lo scorso martedì 26 la neo assessora capitolina ai LLPP Margherita Gatta - Grazie al pronto intervento delle nostre squadre ed al sapiente coordinamento fra diversecompetenze convergenti, la fine dei lavori è prevista, in anticipo su quella inizialmente stimata, per il 6 di ottobre".

Gli interventi sulla via Ardeatina

"Ad oggi è stata completata la pulizia della scarpata, quindi verranno rimosse le alberature residue per riprofilare la scarpata stessa e stabilizzarla". Per quanto riguarda gli interventi successivi, l'assessora Gatta ha spiegato che "verranno sistemate reti di protezione, palificate in legno, regimazione delle acque e semina finale.

La sede stradale è stata già liberata ma, prima di riaprire anche al transito pedonale, verrà eseguita una azione di mitigazione del rischio che prevede una serie complessa di attività accessorie. Non ultimo, verrà valutata l'eventuale responsabilità circa una non corretta regimazione delle acque da parte di terzi, che potrebbe aver provocato l'evento.

Insomma, ciascuno degli interventi che viene eseguito su strada comporta un delicato lavoro di valutazione coordinamento ed esecuzione che sono espressione di una certificata professionalità".