Trigoria, arriva la fibra ottica: "Internet veloce non è un lusso per pochi"

L’alta velocità raggiunge le strade di Trigoria Alta. Dopo Falcognana, un altro dei quartieri più periferici del vasto Municipio IX, potrà godere di una connessione stabile ed al passo con le aspettative dei suoi residenti.

L'avvio del cantiere

“Sono iniziati martedì 25 i lavori per il posizionamento dei pozzetti che ospiteranno i cavi per la fibra ottica a Trigoria Alta – fa sapere Laura Pasetti, presidente del locale Consorzio Trigoria Alta ed esponente municipale di Fratelli d’Italia-An – è un risultato che si è potuto raggiungere grazie all’impegno costante e alla perseveranza di chi ha puntato a migliorare il sistema di comunicazioni nelle aree disagiate del Municipio”.

Il caso di Falcognana e la petizione popolare

L’arrivo della connessione veloce nel quartiere, era atteso da molto tempo. “Abbiamo dovuto aspettare quasi due anni per ottenere il risultato, dalla petizione di change.org organizzata da Massimiliano de Juliis, Consigliere di Fratelli d’Italia –An, i cui protagonisti sono stati i cittadini, con grande partecipazione". Sono stati infatti circa 900 i residenti che hanno sottoscritto la richiesta di una linea internet veloce.

Servizio essenziale nelle periferie

Sulla scorta dell'iniziativa partita nella zona del Divino Amore, sono cresciute le aspettative anche tra i residenti di Trigoria Alta. "Dal mio canto ho appoggiato da subito la possibilità di un servizio per il quartiere dove anche l'ADSL è lusso per pochi. Autorizzando i lavori Telecom, insieme ai consensi degli altri Enti competenti - spiega la presidente del Consorzio - ho finalmente dato il via alla esecuzione di un progetto che, soprattutto nelle estreme periferie, non può più mancare ai cittadini. Vada dunque un sentito ringraziamento al Consigliere De Juliis, ai tecnici Telecom ed alla dirigenza che si sono adoperati per la buona riuscita dell’ operazione. Trigoria Alta avrà la sua fibra, ed i suoi residenti – conclude Pasetti – avranno un po’ di certezze in più”.