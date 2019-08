Via Laurentina: uomo passeggia nudo in strada

"C'è un uomo che passeggia nudo in strada". Sono state diverse le segnalazioni fatte da passanti e cittadini al 112 poco dopo le 8:00 di lunedì 26 agosto. Via di Vigna Murata, via del Serafico ed infine via Laurentina "in direzione della stazione della metro B", questo il percorso indicato nelle segnalazioni di un "uomo nudo che camminava in strada in stato confusionale con in testa una busta azzurra".

Intervenute sul posto le forze dell'ordine hanno quindi trovato l'uomo che non ha saputo fornire informazioni sulle motivazioni del suo gesto.