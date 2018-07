Filobus Laurentina, fine lavori previsto per settembre 2018: ecco le tre linee che lo attraverseranno

Il corridoio della mobilità Eur- Tor Pagnotta 2 è in dirittura d'arrivo. La commissione mobilità del Campidoglio ha certificato lo stato di avanzamento del cantiere e, come riportato dai dirigenti di Roma Metropolitane, i lavori termineranno entro il 30 settembre. Seguirà poi la fase dei collaudi tecnici che, verosimilmente, dureranno almeno un altro paio di mesi.

La preferenziale per il filobus

Confermato il cronoprogramma, ci sono delle interessanti novità emerse durante la commissione convocata dal presidente Enrico Stefàno. La principale riguarda l'intenzione di realizzare una corsia protetta per tutto il percorso del filobus compreso tra la stazione Eur-Laurentina e Tor Pagnotta 2. Si tratta di 5,8 chilometri che, eccezion fatta per i cento metri compresi tra viale dell'Umanesimo e la stazione Eur Laurentina, saranno interdetti al transito veicolare.

La nuova versione della preferenziale

L'opzione della corsia riservata non è nuova. Le proteste dei comitati cittadini avevano portato all'accantonamento del corridoio su sede protetta, già nel 2010. Il progetto dell'epoca infatti prevedeva di far transitare il filobus sullo square centrale. Opzione che però avrebbe comportato l'eliminazione di un intero filare di pini. Motivo per cui la proposta venne stralciata dal'allora maggioranza del Sindaco Alemanno.

I parcheggi ed il traffico veicolare

L'intenzione di realizzare un corridoio interamente in corsia riservata, era però rimasta. Prova ne sia l'incarico ottenuto da Roma Servizi per la Mobilità di realizzare un progetto alternativo. Eseguito il compito gli uffici, come emerso in mattinata, aspettavano "un input politico". Scoglio superato. La commissione ha dato il via libera: gli ottocento metri che, nel percorso del filobus, non erano previsti in sede protetta, da ora lo saranno. Non però sullo square centrale, bensì su una corsia laterale che sarà di fatto sottratta al traffico veicolare. E che determinerà la rinuncia a qualche parcheggio. "Sono comunque meno di cinquanta "ha osservato in commissione la consigliera Alessandra Agnello (M5s) che ha proposto anche di ridurre la sezione dei marciapiedi "come chiesto dai cittadini" per verificare la possibilità di recuperare qualche posto. La proposta sarà valutata.

Tre linee dedicate al filobus

Le altre novità emerse nel corso della commissione mobilità hanno riguardato le modifiche che subirà il sistema trasportistico con l'entrata in esercizio del corridoio. Intanto le linee dedicate al filobus, com'è stato chiarito, saranno tre. La nuova linea 72 che, ricorda il presidente della commissione Enrico Stefàno "collegherà i due capolinea" e le attuali 722 e 707 che proseguiranno invece in direzione Trigoria. L'obiettivo dichiarato è quello di rendere utilizzabile l'infrastruttura anche da altri bus che transitano nell'area, si è citato il 776 e il 772. Ma soprattutto l'intenzione è quella di portare "come prevede anche il Piano urbano della mobilità sostenibile" il filobus fino al campus di Trigoria".

Nel futuro c'è Trigoria

Inizialmente saranno le linee 722 e 707 che, raggiunta Tor Pagnotta 2, lasceranno la modalità elettrificata per viaggiare come autobus fino a Trigoria. In questo modo, il percorso verrebbe raddoppiato passando dagli attuali 5,8 a 13 chilometri. Il futuro è tutto da scrivere. Il presente invece è piuttosto chiaro. Entro la fine dell'anno i primi filobus viaggeranno sulla Laurentina. Salvo imprevisti.