Eur, marciapiedi off limits per mamme e pedoni: comandano tavolini e degrado

Due video ben rappresentano le condizioni in cui versano i marciapiedi del cosiddetto “Pentagono”. Nel primo, girato da Paolo Lampariello, presidente dell’Associazione Ripartiamo dall’Eur, sono immortalate le gambe di una residente che percorre viale America. E’ costretta a fare una gimcana tra i tavolini che ingombrano la quasi totalità del marciapiede ed i pali dell’illuminazione stradale.

IL PASSEGGINO - Il secondo video è stato girato da una residente. Si tratta di una mamma che tenta di percorrere, con il passeggino, viale dell’Urbanesimo. Un’impresa pressocchè impossibile per la presenza di numerose alberature e, soprattutto, dei relativi apparati radicali. Sul marciapiede dissestato restano ancora i sampietrini divelti. Un elemento che, oltre ad ingenerare degrado, ne mina anche la sicurezza.

VIALE TUPINI - "Purtroppo i video restituiscono solo una parte della realtà, ben più catastrofica – sottolinea Paolo Lampariello – quello che accade a viale America succede anche in viale Tupini e viale Europa. In tutti questi anni infatti, nessuno ha provveduto a ripristinare i sampietrini. Laddove si è intervenuti, è stato al massimo per chiudere con dell’asfalto le buche che, la rimozione dei sampietrini, aveva causato. A ben vedere, l’Eur è un quartiere del quali molti politici si riempiono la bocca, gonfiando il petto. Poi però se ne disinteressano tutti nella convinzione che si possa vivere di rendita. Ma in assenza di manutenzione, non c'è rendita che tenga".

INVESTIRE SUI MARCIAPIEDI - Per il presidente di Ripartiamo dall' Eur "Ci vogliono soluzioni efficaci". La convivenza dei pedoni e soprattutto delle persone disabili con i tavolini è complicata. Tuttavia "i parcheggi sono ampi ed allora si potrebbe studiare il modo di allargare i marciapiedi. Nel dubbio – sottolinea il Paolo Lampariello – non si fa nulla. Io però una proposta l’ho fatta: i soldi che entreranno per la Formula E dovranno restare nel quartiere. Se vogliamo rilanciarlo – conclude – bisognerà partire proprio dai marciapiedi".