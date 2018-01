Meningite all'Eur, ridimensionato l'allarme: profilassi interrotta

Rientrato l'allarme per il caso dell'alunno dell' Eur ricoverato al Gemelli il 16 gennaio. Come spiegato da una nuova circolare pubblicata sul sito della scuola, il bimbo è rimasto vittima del virus influenzale A (H1 N1). Di conseguenza "non è più necessario iniziare o continuare la profilassi antibiotica".

Le novità

Il bambino, un alunno della scuola d'infanzia Leonardo da Vinci di via Lione, era stato dapprima ricoverato al San Camillo-Forlanini. Poi era stato trasferito al riparto di terapia intensiva del Policlinico Gemelli. Qui – come comunicato dal responsabile profilassi malattie infettive dell'ASL RM2 – è però stato isolato il virus influenzale che lo ha colpito. Cessato allarme per le famiglie della scuola.

Sospesa profilassi

Il servizio igiene e sanità pubblica dell'Asl Rm2, con una circolare, aveva disposto la profilassi antibiotica su chiunque fosse entrato in contatto con l'alunno ammalato. Un provvedimento che però, come comunicato dal citato responsabile delle malattie infettive, non si rende più necessario. "Lieti della notizia - ha concluso la dirigente scolastica - s'invitano le famiglie ed il personale dell'istituto a darne ampia diffusione".