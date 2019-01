Municipio IX, la maggioranza pentastellata perde un pezzo: il consigliere Mancuso passa al gruppo misto

La maggioranza del Movimento Cinque Stelle, in Municipio IX, perde un portavoce. Paolo Mancuso, attuale presidente della Commissione Urbanistica, ha deciso di lasciare il gruppo pentastellato per aderire al Gruppo Misto.

Il programma disatteso

La notizia è stata immediatamente commentata da Cristina Grancio, l’ ex grillina che ha aderito al progetto di De Magistris (DemA) e che oggi è a capo, in Campidoglio, del Gruppo Misto. “Nei consiglieri a contatto con il territorio cresce la consapevolezza che elementi essenziali del programma elettorale su Roma vengono disconosciuti dal Movimento 5 stelle che ha interrotto i canali di dialogo con la società civile ed ignora il dissenso interno -ha dichiarato con una nota Grancio - Piena solidarietà a Paolo Mancuso per il suo atto di coraggio e per un percorso politico di assoluta coerenza”.

La contrarietà allo stadio della Roma

“Paolo Mancuso ha condiviso con me – ha ricordatto la consigliera capitolina – l’attività nel Tavolo Urbanistico del M5S e, come me, ha espresso il suo netto dissenso sulla vicenda dello Stadio di Tor di Valle. Chi ha vissuto un’esperienza reale di partecipazione, e mantiene i suoi contatti con l’associazionismo locale, non può non avvertire come intollerabile la mancanza di democrazia interna e la persistenza in M5S di scelte eterodirette. Sono certa che Paolo continuerà a dare liberamente il suo contributo allo sviluppo della partecipazione nel Municipio IX.”

Il clima in casa Cinque stelle

La scelta di lasciare la maggioranza pentastellata arriva in un momento particolare del municipio governato da Dario D’Innocenti. Recentemente infatti un consigliere penstatellato, per aver criticato apertamente il decreto sicurezza, è finito per diventare un bersaglio di colleghi ed attivisti. E’ stato apertamente accusato di non offrire il proprio contributo alla causa grillina ed ha finito per l’essere rimosso anche dalla commissione in cui stava lavorando, tra le proteste della pentastellata che la presiede. Insomma, nella casa a cinque stelle del Municipio IX, si comincia a respirare un’aria pesante.

I problemi di democrazia all'interno

La decisione di Paolo Mancuso di lasciare il gruppo pentastellato arriva dopo una lunga serie di dimissioni già avvenute negli altri municipi. Tra i primi a lasciare i pentastellati, Gianluca Martone già capogruppo nel Municipio XI. “Ho sentito Mancuso – fa sapere l’ex pentastellato, oggi approdato in DemA – faccio notare che il motivo per cui tanti consiglieri stanno lasciando il Movimento è sempre lo stesso: una mancanza di democrazia interna che fa sì che le decisioni siano spesso calate dall’alto”. Cosa che produce conseguenze anche sull’azione politica. “Il mancato rispetto del programma elettorale è un altro aspetto che – ricorda Martone – porta i consiglieri a lasciare le fila del Movimento cinque stelle”.

La lunga militanza tra i 5 stelle

Nel caso di Mancuso la scelta non deve essere stata indolore. Il consigliere, un ingegnere elettronico di quasi cinquant’anni, ha iniziato la militanza nel Movimento molti anni fa. “Nel 2007 mi sono iscritto al meet up Grilli Romani e nel 2012 al portale nazionale del MoVimento ed al forum romano” ricordava Mancuso in occasione della sua candidatura alle ultime elezioni municipali. Il suo percorso da attivista lo ha portato ad interessarsi delle questioni urbanistiche legate al suo territorio e, per sua stessa ammissione, è stato tra i componenti del comitato “Difendiamo Tor di Valle dal cemento”. Un gruppo fortemente contrario all'idea di realizzazione uno stadio nella nota ansa del Tevere. Contrario sia alla prima versione che alla seconda, quello dello "stadio fatto bene" che, in Municipio IX, passò senza il voto di Paolo Mancuso.