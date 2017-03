Municipio IX, periferie senz'acqua: "Il Sindaco pensi ai veri problemi dei nostri quartieri"

Per giorni senz'approvigionamento idrico. Una condizione che perdura da tempo e della quale i residenti di Molino sono rimasti vittima. Un problema non di poco conto, in uno dei quartieri più periferici della città.

SENZ'ACQUA - “Nell’abitato a ridosso dell’uscita 24 del GRA intere famiglie, qualche centinaio di persone, da quasi due mesi subiscono gravi problemi con l’approvvigionamento idrico, con giorni di completa assenza di acqua, senza che nessuno sia intervenuto dal Campidoglio - fa sapere il Consigliere democratico Alessandro Lepidini, riferendosi alla zona compresa tra Molino e Santa Felicola - Mentre la maggioranza pentastellata è tutta avvitata sulla vicenda dello Stadio della Roma con l’ultima trovata dei grandi saldi di fine stagione per i tanto vituperati “palazzinari” che ora godranno di risparmi di quasi 200 milioni, voglio ricordare alla Sindaca Virginia Raggi che c’è ci sono centinaia di persone nel IX Municipio abbandonate a loro stesse".

UN DISAGIO DIFFUSO - “Il problema dell’acqua in questi nostri quartieri - continua il Consigliere democratico - si trascina da troppo tempo senza che nessuna istituzione sia intervenuta a fianco dei cittadini”. Un disagio che accomuna ampie porzioni del territorio municipale. E non riguarda soltanto le periferie, dal momento che l'assenza di acqua potabile è una condizione con la quale a Tor Pagnotta, quartiere inserito all'interno del Raccordo Anulare, si convive da anni. " Ho presentato un’interrogazione a risposta immediata al Presidente del Municipio per sapere, domani stesso, se era conoscenza di questo grave problema che investe i nostri cittadini ledendone sacrosanti diritti e quali interventi urgenti intenda adottare in proposito - fa sapere Lepidini - Si tratta però solo di un primo passo perché l’interrogazione sarà successivamente rivolta direttamente alla Sindaca Raggi. E non solo".

L'ACQUA NELLE PERIFERIE - L'intenzione del consigliere democratico, è quello di riposizionarel'attenzione del Campidoglio sui quartieri più periferici. "Seguiranno altre interrogazioni - promette Lepidini - perché vogliamo sapere che fine hanno fatto gli interventi Acea previsti nella zona delle Cinque Colline in via Strampelli, come pure a Torretta di Trigoria. E’ una battaglia, quella per l’acqua, che vogliamo rilanciare con straordinaria forza perché molto prima di Tor di Valle devono esserci gli interventi ACEA per portare l’acqua potabile laddove non c’è, soprattutto dopo aver ascoltato Luigi Di Maio, Vice Presidente della Camera, dichiarare candidamente su La 7 che le opere infrastrutturali per lo Stadio si faranno con soldi pubblici quando nel progetto ora in conferenza di servizi – conclude Lepidini - erano interamente a carico del privato, e non finirò mai di ricordarlo a questi ambientalisti pret a porter”.