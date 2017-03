Municipio IX, ripartono le pulizie stradali: occhio a dove si parcheggia l'auto

Operazione strade pulite. Nel Municipio IX si torna a fare sul serio. Da mercoledì 15 marzo saranno infatti reintrodotti gli interventi periodici di pulizia. Si tratta dei cosiddetti “Itinerari periodici protetti” di Ama. Una serie di iniziative da mettere contemporaneamente in campo, per garantire la pulizia delle strade.

I QUARTIERI COINVOLTI - “Gli interventi prevedono la spazzatura meccanizzata e manuale, lo sfalcio delle erbe infestanti ed il lavaggio di strade e marciapiedi – spiega l’assessore all’Ambiente Marco Antonini – queste operazioni verranno effettuate su un primo gruppo di 11 itinerari protetti, che interesseranno 55 strade nei quartieri di Casal Brunori, Giuliano Dalmata, Mostacciano, Tor De Cenci, Castello della Cecchignola e Villaggio Azzurro”.

LE PALINE SEGNALETICHE - “La necessità di provvedere alla pulizia delle strade, presuppone la disponibilità a collaborare dei cittadini. Per agevolare le operazioni di pulizia lungo questi percorsi – osserva Marco Antonini – il Municipio provvederà ad installare delle paline segnaletiche indicanti, oltre al divieto di sosta con rimozione, il giorno e la fascia oraria degli interventi”.

LA NECESSARIA COLLABORAZIONE - Si parte, nella fascia oraria compresa tra le ore 6.30 fino alle ore 11.30, con il Villaggio Azzurro. E si prosegue con un complesso calendario di interventi, divisi in undici blocchi. Un modo per garantire la maggiore copertura possibile e per abituare i residenti a questo genere di interventi. “Perché l’operazione abbia successo – conclude Antonini – confidiamo nella piena collaborazione di cittadini. E' necessaria per ridare decoro e pulizia alle strade della nostra città”. Soprattutto i residenti dovranno fare attenzione a dove parcheggiano i loro veicoli. Conviene tenere d'occhio le paline segnaletiche. Per non incorrere in sanzione e, parallelamente, per non vanificare l’iniziativa dell’amministrazione.