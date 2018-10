Centro Congressi dell'Eur: da domenica 7 mila avvocati nella nuvola di Fuksas

Un esercito di avvocati. Dal 7 al 12 ottobre saranno oltre 7000 i legali che, arrivando da tutto il mondo, si recheranno al Roma Convention Center La Nuvola. La struttura congressuale di proprietà di Eur SPA, inaugurata nell'ottobre del 2016, ospiterà infatti l'IBA Annual Conference Rome 2018.

Si tratta del più grande evento mondiale che la Nuvola abbia finora ospitato. E' stato aggiudicato dopo un' impegnativa selezione che ha visto la candidatura romana battere la concorrenza di destinazioni molto più rodate per questo genere di appuntamento. La Capitale si è infatti imposta su città come San Pietroburgo, Milano, Barcellona e Glasgow.

In attesa di veder tornare i bolidi della Formula E, che nel pentagono torneranno a sfrecciare il prossimo aprile, la Nuvola si prepara a vivere un altro grande evento internazionale.

Le aspettative sono elevate. L'arrivo di oltre 7mila avvocati infatti, potrebbe comportare importanti introiti nel settore del leisure, nella ristorazione, negli alberghi. In generale nel settore del commercio e dei trasporti. Un volano per l'economia cittadina. D'altra parte, anche per questo la Nuvola è stata realizzata. Per rilanciare l'immagine fieristica della Capitale, per incentivare il turismo commerciale e per far ripartire anche il quartiere dell'Eur.